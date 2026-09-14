Karahan Araştırma’nın 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette partilerin son oy oranları ortaya çıktı. Ankette siyasi dengelere ilişkin dikkat çeken sonuçlar yer aldı.
Son ankette dengeler değişti: İşte partilerin eylül ayı oy oranları
Eylül ayının ilk seçim anketi açıklandı. Karahan Araştırma'nın, 4–7 Eylül tarihleri arasında 3.160 kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. İşte partilerin oy oranları....Kaynak: Diğer
AK PARTİ İLK SIRADA
Araştırmaya göre AK Parti, yüzde 31,0 oy oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı. AK Parti ile ikinci sıradaki CHP arasındaki fark 10 puanı aştı.
CHP YÜZDE 20,6
CHP’nin anketteki oy oranı yüzde 20,6 olarak ölçüldü. Böylece CHP, AK Parti’nin ardından ikinci sırada yer aldı.
YENİ PARTİ’DEN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri YENİ Parti’den geldi. Parti, yüzde 9,1 oy oranına ulaşarak dördüncü sıraya yerleşti.
İYİ PARTİ YÜZDE 7
İYİ Parti ankette yüzde 7,0 oy aldı. Parti, sıralamada altıncı basamakta yer aldı.
MHP 5. SIRADA
MHP’nin oy oranı yüzde 8,4 olarak ölçüldü. Bu sonuçla MHP; AK Parti, CHP, DEM Parti ve YENİ Parti’nin ardından beşinci sırada kaldı.
ZAFER PARTİSİ YÜZDE 2,4
Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 2,4 olarak kaydedildi. Parti listede dokuzuncu sırada yer aldı.
PARTİLERİN OY ORANLARI
Anketin tamamında sonuçlar şöyle sıralandı: AK Parti %31,0, CHP %20,6, DEM Parti %9,6 , YENİ Parti %9,1, MHP %8,4 İYİ Parti %7,0, YRP %3,7, A Parti %3,7, Zafer Partisi %2,4, Saadet/DEVA %1,8, TİP %1,1 ve Diğer %1,6.