Yeniçağ Gazetesi
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Son ankette dengeler değişti: İşte partilerin eylül ayı oy oranları

Eylül ayının ilk seçim anketi açıklandı. Karahan Araştırma'nın, 4–7 Eylül tarihleri arasında 3.160 kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. İşte partilerin oy oranları....

Kaynak: Diğer
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Son ankette dengeler değişti: İşte partilerin eylül ayı oy oranları - Resim: 1

Karahan Araştırma’nın 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette partilerin son oy oranları ortaya çıktı. Ankette siyasi dengelere ilişkin dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

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Son ankette dengeler değişti: İşte partilerin eylül ayı oy oranları - Resim: 2

AK PARTİ İLK SIRADA
Araştırmaya göre AK Parti, yüzde 31,0 oy oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı. AK Parti ile ikinci sıradaki CHP arasındaki fark 10 puanı aştı.

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Son ankette dengeler değişti: İşte partilerin eylül ayı oy oranları - Resim: 3

CHP YÜZDE 20,6
CHP’nin anketteki oy oranı yüzde 20,6 olarak ölçüldü. Böylece CHP, AK Parti’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

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Son ankette dengeler değişti: İşte partilerin eylül ayı oy oranları - Resim: 4

YENİ PARTİ’DEN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri YENİ Parti’den geldi. Parti, yüzde 9,1 oy oranına ulaşarak dördüncü sıraya yerleşti.

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Son ankette dengeler değişti: İşte partilerin eylül ayı oy oranları - Resim: 5

İYİ PARTİ YÜZDE 7
İYİ Parti ankette yüzde 7,0 oy aldı. Parti, sıralamada altıncı basamakta yer aldı.

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Son ankette dengeler değişti: İşte partilerin eylül ayı oy oranları - Resim: 6

MHP 5. SIRADA
MHP’nin oy oranı yüzde 8,4 olarak ölçüldü. Bu sonuçla MHP; AK Parti, CHP, DEM Parti ve YENİ Parti’nin ardından beşinci sırada kaldı.

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Son ankette dengeler değişti: İşte partilerin eylül ayı oy oranları - Resim: 7

ZAFER PARTİSİ YÜZDE 2,4
Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 2,4 olarak kaydedildi. Parti listede dokuzuncu sırada yer aldı.

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Son ankette dengeler değişti: İşte partilerin eylül ayı oy oranları - Resim: 8

PARTİLERİN OY ORANLARI

Anketin tamamında sonuçlar şöyle sıralandı: AK Parti %31,0, CHP %20,6, DEM Parti %9,6 , YENİ Parti %9,1, MHP %8,4 İYİ Parti %7,0, YRP %3,7, A Parti %3,7, Zafer Partisi %2,4, Saadet/DEVA %1,8, TİP %1,1 ve Diğer %1,6.

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