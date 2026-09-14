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Yanlış hayvancılık politikaları kırmızı et ve canlı hayvan piyasasını ithalata bağımlı kılmaya devam ediyor. Türkiye, 2026 yılının ilk 7 aylık döneminde Brezilya'dan yaptığı devasa alımlarla yabancı üreticinin yüzünü güldürürken, kendi yerli üreticisini zora soktu.

Tarım Politikaları Uzmanı Ergin Kahveci’nin değerlendirmelerine göre, Türkiye mevcut ithalat verileriyle Brezilya'nın küresel çaptaki en büyük canlı sığır pazarı konumuna yükseldi.

7 AYDA 904,6 MİLYON DOLAR ÖDENDİ, İTHALAT YÜZDE 82 ARTTI

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı verilerine dayanarak hazırlanan raporda, ithalat rakamlarındaki çarpıcı yükseliş dikkat çekiyor:

İthalat Hacmi ve Maliyet: 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde canlı sığır ithalatı miktar bazında yüzde 18,3 artışla 177 bin 265 tona ulaştı. Ödenen tutar ise 904,6 milyon dolar seviyesine çıktı.

Brezilya'dan Rekor Alım: Türkiye, söz konusu 7 aylık dönemde Brezilya’dan 299 bin 282 baş canlı sığır ithal etti. Brezilya'dan yapılan ithalat, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 82 artış gösterdi.

İhracattaki Aslan Payı: Brezilya'nın bu dönemde gerçekleştirdiği 743 bin 660 başlık toplam canlı sığır ihracatının yüzde 40,2'sini tek başına Türkiye satın aldı. Brezilya'nın Orta Doğu pazarına yaptığı 735 bin 49 başlık sevkıyatın neredeyse yarısı Türkiye'ye geldi.

RAKİP ÜLKELERİ İKİYE KATLADI

Türkiye, Brezilya'dan yaptığı ithalat miktarıyla en yakın takipçilerini geride bıraktı. Brezilya'dan en çok canlı hayvan alan ülkeler sıralamasında Türkiye'yi 145 bin başla Fas, 116 bin başla Irak ve 95 bin başla Mısır izledi. Bu verilere göre Türkiye'nin ithalatı, ikinci sıradaki Fas'ın alımlarını ikiye katlamış oldu.

İTHALAT FATURASI 1 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılın ocak ayında 500 bin baş besilik sığır ithalatı yapılacağını duyurmuştu. Geçen yılın tamamında 239,4 bin tonluk canlı sığır ithalatı karşılığında yaklaşık 1,2 milyar dolar ödenmişti.

2026'nın ilk 7 ayında 1 milyar dolar sınırına yaklaşan faturanın yıl sonunda geçen yılın rekorunu aşması bekleniyor. Sektör temsilcileri Brezilya'nın yıl sonunda 1,25 milyon baş canlı hayvan ihraç edeceğini, ancak 2027 yılında bu rakamda 250 bin başlık bir gerileme yaşanacağını öngörüyor.