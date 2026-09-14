Kaynak: İHA

Baruthane Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olan Yıldırmaz, teknolojik aletlerden uzak durarak tatil süresince 100’den fazla aksesuar ve süs eşyası üretti.

KUMSALIN BÜYÜLÜ DÜNYASINI SANATLA BULUŞTURDU

6 yaşından bu yana deniz kabuğu toplama merakı olduğunu belirten küçük yetenek, Atakum sahillerinden biriktirdiği kabukları akrilik ve guaj boyalarla süslediğini dile getirdi. Babasının iş arkadaşından esinlenerek boyama yapmaya başladığını aktaran Yıldırmaz; renk geçişleri, uğur böceği figürleri ve çeşitli desenlerle bezediği kabukları saksılara, masalara yerleştiriyor ya da delerek duvar süsüne dönüştürüyor.

"HAYAT SADECE TELEFON VE BİLGİSAYARDAN İBARET DEĞİL"

Hazırladığı tasarımları arkadaşlarına doğum günü hediyesi olarak veren Yıldırmaz, üretim sürecinin kendisine büyük bir mutluluk verdiğini vurguladı. Akranlarına ekran süresini azaltıp sanatsal faaliyetlere yönelmeleri çağrısında bulunan yetenekli öğrenci, hayatın sadece telefon ve bilgisayardan ibaret olmadığını, bu tür hobilerin ruhu dinlendirerek zamanı çok daha kaliteli kılacağını ifade etti.