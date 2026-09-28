Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji günlerdir uyarıyordu: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti

Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak etkisini artırdı. Beyoğlu’nda vatandaşlar sığınacak yer ararken, Zincirlikuyu alt geçidi suyla doldu, bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Kaynak: DHA / İHA
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Meteoroloji günlerdir uyarıyordu: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak Beyoğlu’nda bir anda bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.

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Meteoroloji günlerdir uyarıyordu: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti - Resim: 2

Günlerdir Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sağanak, Taksim ve çevresinde akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve tentelerin altına sığınmak zorunda kalırken, bazı vatandaşlar kafalarını poşetle korumak zorunda kaldı.

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Meteoroloji günlerdir uyarıyordu: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti - Resim: 3

Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

Öte yandan, Mecidiyeköy’de de etkisini gösteren sağanak sebebiyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.

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Meteoroloji günlerdir uyarıyordu: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti - Resim: 4

Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Meteoroloji günlerdir uyarıyordu: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti - Resim: 5

Ayrıca Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Meteoroloji günlerdir uyarıyordu: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti - Resim: 6

Bazı yollar göle dönerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. TEM Otoyolu’nun bazı kesimlerinde de yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler ise şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

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Meteoroloji günlerdir uyarıyordu: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti - Resim: 7

Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri geçidi basan suyu tahliye etmeye başladı.
Bugün etkisini gösteren yağmurun, İstanbul’da 6 gün daha devam etmesi bekleniyor.

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