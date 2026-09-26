Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.
Organizasyonda 8 başpehlivan ve toplam 84 pehlivan mücadele ederken başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu ile Mustafa Taş karşı karşıya geldi.
FİNAL YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ
Final yolunda Mustafa Taş, Erkan Taş'ı mağlup ederken Orhan Okulu ise Seçkin Duman'ı yenerek adını son mücadeleye yazdırdı.
🤼♂️🏆 Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivan Orhan Okulu— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 26, 2026
Finalde Mustafa Taş’ı mağlup eden Orhan Okulu, 57 yıl sonra yeniden düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivan oldu. pic.twitter.com/K5m7YdE0R4
Büyük çekişmeye sahne olan ve yaklaşık 2 saat süren finalde Mustafa Taş'ı mağlup eden Orhan Okulu, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın başpehlivanı oldu.
ERDOĞAN FİNALİ İZLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da final müsabakasını takip etmek üzere Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi. Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, final mücadelesi öncesinde Orhan Okulu ve Mustafa Taş'a başarı dileklerini iletti.
ŞAMPİYONLUK KEMERİ ORHAN OKULU'NUN
Başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu'ya şampiyonluk kemeri ve kupası, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve TGGF Başkanı İbrahim Türkiş tarafından verildi.
Başaltı A boyunda şampiyonluğa ulaşan Necip Al ise elde ettiği başarıyla başpehlivanlığa yükseldi.
DİĞER BOYLARDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU
Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda diğer boylarda şampiyonluğa ulaşan isimler şöyle oldu:
Başaltı B: Kerem Kahya
Büyük orta: Caner Arslan
Küçük orta büyük: Melih Özdemir
Küçük orta küçük: Alper Çelik
Deste büyük: Can Ergen
Deste orta: Yiğit Aktaş
Deste küçük: Kadir Buğra Dikik
Ayak: Emirhan Yüksel
Tozkoparan: Seyid Ali Kızıltaş