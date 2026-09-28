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Kaynak: Haber Merkezi

Yunanistan’da yayımlanan Ta Nea gazetesi, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanabilecek olası bir kriz durumunda Atina’nın uygulayabileceğini öne sürdüğü 4 aşamalı bir “önleyici saldırı” senaryosunu gündeme taşıdı.

Yazının çıkış noktası, Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitrios Houpis’in Aralık 2025’te yaptığı açıklama olarak gösterildi.

Houpis, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin gerektiğinde “büyük derinlikte stratejik önleyici vuruşlar” yapabilmesi gerektiğini söylemişti.

Ta Nea bunu, Yunan savunma anlayışının yalnız saldırıyı karşılamaktan çıkıp “aktif caydırıcılığa” yönelme olarak nitelendirdi.

Gazete özellikle bir noktayı açıklığa kavuşturuyor: Aşağıdaki dört aşama Yunan Genelkurmayının kamuoyuna açıklanmış resmî savaş planı değil. Ta Nea’nın görüştüğü askerî analist ve kaynakların, Houpis’in sözünü ettiği doktrinin nasıl uygulanabileceğine ilişkin oluşturduğu “muhtemel ve gerçekçi senaryolardan biri”.

1. AŞAMA: İSTİHBARATIN “KIRMIZI ÇİZGİSİ”

Senaryoda önce Ege’de deniz yetki alanları veya kıta sahanlığı araştırmaları nedeniyle uzun süren bir Türk-Yunan krizi yaşanıyor.

Ardından Türkiye’nin:

-Ege kıyılarına büyük kara birlikleri sevk ettiği,

-çıkarma gemilerine yakıt ve mühimmat yüklediği,

-deniz piyadelerini gemilere bindirmeye başladığı,

-insansız hava araçlarını ileri bölgelere taşıdığı,

-BORA ve TAYFUN balistik füzelerini yüksek hazırlık seviyesine çıkardığı varsayılıyor.

Yunan istihbaratı, askerî istihbarat ve müttefiklerden gelen uydu görüntülerinin bu faaliyetlerin artık bir tatbikat veya baskı unsuru değil, geri döndürülemez saldırı hazırlığı olduğunu göstermesi hâlinde Yunan Millî Güvenlik Konseyinin önleyici saldırıya izin verdiği varsayılıyor.

Ta Nea burada senaryonun en tehlikeli noktasını da kabul ediyor:

İstihbarat yanlışsa, ilk ateşi açan Yunanistan uluslararası alanda saldırgan konumuna düşebilir.

2. AŞAMA: “KÖR ET, FELÇ ET, LİMANDAN ÇIKARMADAN VUR”

İkinci aşama birkaç dakika içinde gerçekleştirilecek büyük bir elektronik ve konvansiyonel saldırı üzerine kuruluyor.

Önce Yunan elektronik harp sistemlerinin Türkiye’nin Ege kıyılarındaki; radarları, haberleşme sistemlerini ve Bayraktar ile ANKA insansız hava araçlarının kontrol altyapısını elektronik olarak baskılaması öngörülüyor.

Ardından Yunan Rafale ve F-16 Viper uçaklarının Türk hava sahasına girmeden uzun menzilli silahlarla saldırması tasarlanıyor.

Ta Nea ilk hedefleri isim isim açıkça yazıyor:

Dalaman, Balıkesir ve Çiğli hava üsleri.

Senaryoya göre pistlerin vurulmasıyla Türk savaş uçaklarının önemli bölümü yerde tutulacak.

Aynı anda Doğu Ege adalarındaki Spike NLOS ve Exocet sistemlerinin Türk çıkarma kuvvetlerini limanlarında vurması öngörülüyor. Gazete özellikle Foça’daki çıkarma unsurlarını öncelikli örnek gösteriyor.

Senaryonun temel düşüncesi şu:

Türk hava kuvvetleri havalanmadan, çıkarma filosu Ege’ye çıkmadan vurulacak.

Ta Nea ayrıca Türkiye’nin çıkarma kuvvetlerini Ege adalarına yakın konuşlandırmasının Yunanistan açısından büyük bir avantaj yarattığını öne sürüyor: Hedefe yakınlık, aynı zamanda bu kuvvetleri Yunan uzun menzilli silahlarının erişimine açık hâle getiriyor.

3. AŞAMA: TÜRKİYE’NİN KARŞI SALDIRISINI “AŞİL KALKANI” İLE DURDURMAK

Ta Nea, ilk saldırıyla Türkiye’nin bütün askerî kapasitesinin yok edilemeyeceğini kabul ediyor.

Bu nedenle üçüncü aşama, Türk karşı saldırısının karşılanmasına ayrılmış.

Senaryoda Türkiye’nin elinde kalan; balistik füzeler, seyir füzeleri ve havadaki insansız araçlarla karşılık verdiği varsayılıyor.

Yunanistan ise buna yeni hava ve füze savunma mimarisiyle cevap veriyor.

Gazete, yeni Kimon sınıfı Belharra fırkateynlerinin SeaFire radarlarıyla Patriot bataryalarının birlikte çalışarak Ege üzerinde çok katmanlı bir savunma oluşturacağını varsayıyor.

Ta Nea bunu “Aşil Kalkanı” olarak adlandırıyor ve bu savunmanın Türk füze ve insansız hava aracı saldırılarının büyük bölümünü engelleyerek Yunan kayıplarını çok düşük seviyede tutacağını öngörüyor.

Buradaki en iddialı varsayım da bu: Gazete, ilk Yunan saldırısından sonra Türkiye’nin karşı saldırısının sınırlı kalacağını ve Yunan hava savunmasının kalan tehdidin büyük bölümünü karşılayabileceğini kabul ederek senaryoyu ilerletiyor.

4. AŞAMA: 24 SAAT İÇİNDE “GÜÇ KONUMUNDAN DİPLOMASİ”

Senaryonun son aşamasında Ta Nea, 24 saatten kısa bir süre içinde savaşın sonucunun belirlenmiş olacağını varsayıyor.

Türkiye’nin: hava kuvvetlerinin önemli ölçüde yerde tutulduğu, donanmasının ve çıkarma kuvvetlerinin ağır darbe aldığı,

saldırı kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı bir tablo çiziliyor.

Bundan sonra ABD, NATO ve Avrupa Birliği devreye girerek ateşkes için baskı yapıyor.

Gazete ayrıca Fransa’nın Yunanistan’la karşılıklı savunma anlaşmasındaki yardım maddesini devreye soktuğunu varsayıyor.

Böylece Atina’nın uzun süreli bir Türk-Yunan savaşına girmek yerine, ilk saatlerde askerî dengeyi kendi lehine değiştirip müzakere masasına “mutlak askerî ve stratejik üstünlük” konumunda oturacağı ileri sürülüyor.

Ta Nea’nın kurguladığı bütün planın özü şu:

Türkiye saldırdıktan sonra savunmaya geçmek yerine, Ankara’nın saldırı kararının artık geri döndürülemez olduğuna kanaat getirildiği anda Türkiye’nin komuta-kontrol sistemlerini, hava üslerini ve çıkarma kuvvetlerini ilk darbede önleyici şekilde felç etmek.

Gazetenin ifadesiyle amaç:

Savaşı kazanmak için uzun bir yıpratma savaşına girmek değil; karşı tarafın savaşma kapasitesini ilk 24 saat içinde bozarak diplomasiye üstün konumda geçmek.

Ancak Ta Nea’nın kendisinin de kabul ettiği kritik nokta değişmiyor.

Bu, açıklanmış resmî bir Yunan harekât planı değil; askerî analistler ve kaynaklar üzerinden oluşturulmuş varsayımsal bir savaş senaryosu.