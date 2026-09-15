Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör arayışlarını hızlandırarak birçok isimle yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirmişti.
Trabzonspor yeni teknik direktörünü buldu: Thomas Reis Süper Lig'e dönüyor
Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası göreve geçici süreliğine Hüseyin Çimşir'i getiren Trabzonspor, yeni teknik direktörünü buldu. Bordo Mavililer Thomas Reis ile anlaşmaya vararak takımı tanıdık bir isme emanet etmeye hazırlanıyor. Thomas Reis'in bugün Trabzon'da olması bekleniyor.Furkan Çelik
Bordo Mavililer Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesi yeni teknik direktörünü buldu.
Şenol Güneş, Stefano Pioli, Abdullah Avcı gibi isimler masaya yatırılsa da sürpriz bir hamleyle Ertuğrul Doğan ve yönetimi Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis'te karar kıldı.
Bulgaristan'da Ludogorets'i çalıştıran 52 yaşındaki Alman teknik adamla yapılan görüşmelerde her konuda prensip anlaşmasına varıldı.
Thomas Reis'in özel uçakla bugün Türkiye'ye gelmesi ve akşam saatlerinde Trabzon'da olması bekleniyor.
Daha önce Samsunspor'u çalıştırarak Süper Lig 1,5 sezon görev yapan deneyimli teknik adam Karadeniz ekibini lig üçüncülüğüne taşıyarak Avrupa bileti aldırmıştı.
Samsunspor'da takımın başında çıktığı 72 maçta 1.63 puan ortalaması yakalayan Thomas Reis başarılı bir dönem geçirmişti.
Reis, temmuz ayında göreve başladığı Ludogorets'te ise şu ana 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor'un Galatasaray maçı hazırlıklarının Thomas Reis'in yönetiminde devam etmesi beklenirken Alman teknik adamın yarın takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacağı gelen bilgiler arasında.
THOMAS REIS NASIL BİR TEKNİK DİREKTÖR?
Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Thomas Reis, yüksek tempolu, mücadele gücü yüksek ve geçiş oyununu merkeze alan futbol anlayışıyla tanınıyor.
Alman teknik adamın takımları genellikle 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkarken rakibin oyun kurulumunu önde baskıyla bozmayı ve topu kazandıktan sonra hızlı biçimde hücuma geçmeyi hedefliyor.
Kaleciyi oyun kurulumuna dahil eden Reis; beklerden genişlik, kanatlardan iç koridor koşuları ve santrfordan güçlü bir bağlantı oyunu bekliyor.
Bochum’u Bundesliga’ya taşıyan, transfer yasağı bulunan Samsunspor’u ise Süper Lig’de üçüncülüğe ulaştıran Reis’in en güçlü yönü, takımlarına kısa sürede düzen ve mücadele kimliği kazandırması.
HÜSEYİN ÇİMŞİR'E NE OLACAK?
Thomas Reis ile anlaşmaya varılmasının ardından geçici süreliğine teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir'in takımındaki akıbeti de merak konusu oldu.
Bordo mavili yönetimin Hüseyin Çimşir'e takımda farklı bir rolde görev vermek istediği belirtilirken henüz 47 yaşındaki antrenörün takımdaki geleceği netlik kazanmadı.