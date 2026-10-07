2026 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri kademeli olarak açıklanmaya devam ederken, SGK uzmanı Emin Yılmaz, YENİÇAĞ ekonomi editörü Hava Demir'e ulusal ve uluslararası finans devlerinin tahminlerinden yola çıkarak SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ile memur maaş zamlarını ve en düşük emekli aylığını kuruşu kuruşuna hesapladı.
SGK uzmanı Emin Yılmaz en düşük emekli maaşını kuruşuna kadar hesapladı
Yıl sonu enflasyon tahminleri netleşirken, SGK uzmanı Emin Yılmaz merak edilen emekli ve memur zam oranlarını YENİÇAĞ'a özel hesapladı. Ulusal ve uluslararası dev kuruluşların beklentilerini analiz eden Yılmaz, Ocak 2027'de en düşük emekli aylığının çıkacağı yeni seviyeye dair net rakam verdi.Hava Demir
Yıl sonu enflasyon beklentilerini değerlendiren SGK uzmanı Yılmaz, ocak–haziran enflasyonunun yüzde 17,76 olarak kesinleştiğini; temmuz (yüzde 1,78), ağustos (yüzde 1,84) ve eylül (yüzde 1,84) verileriyle birlikte 9 aylık kümülatif artışın yüzde 24,32'ye, yıllık enflasyonun ise yüzde 29,73'e gerilediğini belirtti.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
Kesin rakamın ekim, kasım ve aralık ayları verileriyle netleşeceğini vurgulayan Yılmaz, ulusal ve uluslararası kuruluşların yıl sonu tahminlerini şöyle sıraladı:
"Merkez Bankası yüzde 28, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 29,61, Anadolu Ajansı yüzde 29,66, Orta Vadeli Program (OVP) yüzde 28,4, Bank of America yüzde 29, Goldman Sachs yüzde 29, Deutsche Bank yüzde 30 ve JP Morgan yüzde 29 tahmininde bulunuyor. Buradaki tüm kuruluşların medyan ortalamasını aldığımız takdirde yıl sonu enflasyon rakamının yüzde 29,08 olacağını hesaplayabiliriz."
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 9,61 MAAŞ FARKI İHTİMALİ
Emekli maaşlarına yılda iki defa enflasyon farkı yansıtıldığını hatırlatan Emin Yılmaz, oluşan tahribatın sonradan tedavi edilmeye çalışıldığını ifade ederek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Daha ekim, kasım, aralık enflasyonunun netleşmesi gerekmektedir. Fakat yıl sonu enflasyonu tahminimiz yüzde 29,08 olacaksa, bir önceki altı aylık dönemde soyutladığımız yüzde 17,76'lık kısımdan geriye yüzde 9,61’lik bir rakama ulaşabiliriz. Bunun yansıması olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize yüzde 9,61 oranında maaş farkı verilebilme ihtimalini yüksek görüyorum."
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
En düşük emekli aylığının yasal düzenleme ile güncellendiğini belirten Emin Yılmaz, hükümetin ekonomi ekibinin bu rakamı her yıl revize ettiğini vurgulayarak Ocak 2027 beklentisini duyurdu:
"En son 23.552 TL olan en düşük emekli aylığı, Ocak 2027'ye girerken kabaca yüzde 9,61 oranında yükseltilerek 25.815 TL civarı olacağını düşünüyorum."
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE KÜMÜLATİF ZAM YÜZDE 7,56
Memur ve memur emeklilerinin maaş farklarının toplu sözleşme üzerinden hesaplandığına dikkat çeken SGK uzmanı Emin Yılmaz, 2026 yılı 2. dönemi için yüzde 7 ve 2027 yılı 1. dönemi için yüzde 5'lik sözleşme oranları çerçevesinde oluşan tabloyu açıkladı:
"Enflasyon verisini yüzde 9,61 üzerinden hesaplama yaptığımız takdirde; yüzde 2,44 enflasyon farkı, kümülatifte ise yüzde 7,56 oranında yansıma olacaktır."
Yılmaz'ın hesaplamasına göre yüzde 7,56'lık tahmini zam sonrası yeni maaş tablosu şu şekilde şekillenecek:
MEMUR EMEKLİSİ
Güncel 31.526 TL ➔Tahmini 33.909 TL
BEKAR MEMUR
Güncel 66.187 TL ➔ Tahmini 71.190 TL
EVLİ MEMUR
Güncel 70.257 TL ➔ Tahmini 75.568 TL