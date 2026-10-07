SGK uzmanı Emin Yılmaz en düşük emekli maaşını kuruşuna kadar hesapladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

En düşük emekli aylığının yasal düzenleme ile güncellendiğini belirten Emin Yılmaz, hükümetin ekonomi ekibinin bu rakamı her yıl revize ettiğini vurgulayarak Ocak 2027 beklentisini duyurdu:

"En son 23.552 TL olan en düşük emekli aylığı, Ocak 2027'ye girerken kabaca yüzde 9,61 oranında yükseltilerek 25.815 TL civarı olacağını düşünüyorum."