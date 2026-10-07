Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur, emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamların belirlenme sürecine ve Orta Vadeli Program’da (OVP) ilan edilen enflasyon hedeflerine yönelik eleştirileri içeren soru önergesine yanıt verdi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ın telafi zammı, refah payı ve satın alma gücünün korunmasına ilişkin sorularına yanıt veren Şimşek, zam süreçlerinin mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlattı.
OVP’DEKİ ENFLASYON SAPMASI SORU ÖNERGESİNE TAŞINDI
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, önceki Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 16 iken, 6 Eylül 2026 tarihinde açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan yeni OVP'de yüzde 28,4’e yükseltildiğine dikkat çekti. Enflasyon tahminlerindeki 12,4 puanlık sapmanın sabit gelirlileri olumsuz etkilediğini vurgulayan Kocamaz, şu tespitleri ve soruları sıraladı:
TAHMİNLERDE CİDDİ FARK
2026 enflasyon tahmini yüzde 16'dan yüzde 28,4'e çıkarılırken; 2027 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 9'dan yüzde 21'e (12 puanlık artış) yükselmiştir.
GELİR KAYBININ TELAFİSİ TALEBİ
Enflasyon sapmalarının bedelinin yalnızca çalışanlara ve emeklilere ödetilemeyeceğini belirten Kocamaz; geçmiş kayıpların telafi edilmesi amacıyla ek zam, refah payı veya enflasyon farkı niteliğinde ilave bir ödeme yapılıp yapılmayacağını sordu.
MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN “ENFLASYON” DEDİ
Soru önergesini yanıtlayan Bakan Şimşek, memur ve emekli maaş artışlarının kanuni düzenlemelere göre yapıldığını ifade etti. Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:
“Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylıklarında 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 28’inci maddesi gereği toplu sözleşmeyle belirlenen oranda ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55’inci maddesi gereği her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılmaktadır. Diğer taraftan, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi uyarınca asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla belirlenmektedir. Bu kapsamda, 2026 yılında en düşük memur maaşında yüzde 39,38 oranında, en düşük emekli aylığında yüzde 39,52 oranında ve asgari ücrette sene başından geçerli olmak üzere yüzde 27,01 oranında artış sağlanmıştır.”