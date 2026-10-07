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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur, emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamların belirlenme sürecine ve Orta Vadeli Program’da (OVP) ilan edilen enflasyon hedeflerine yönelik eleştirileri içeren soru önergesine yanıt verdi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ın telafi zammı, refah payı ve satın alma gücünün korunmasına ilişkin sorularına yanıt veren Şimşek, zam süreçlerinin mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlattı.







OVP’DEKİ ENFLASYON SAPMASI SORU ÖNERGESİNE TAŞINDI

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, önceki Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 16 iken, 6 Eylül 2026 tarihinde açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan yeni OVP'de yüzde 28,4’e yükseltildiğine dikkat çekti. Enflasyon tahminlerindeki 12,4 puanlık sapmanın sabit gelirlileri olumsuz etkilediğini vurgulayan Kocamaz, şu tespitleri ve soruları sıraladı:

TAHMİNLERDE CİDDİ FARK

2026 enflasyon tahmini yüzde 16'dan yüzde 28,4'e çıkarılırken; 2027 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 9'dan yüzde 21'e (12 puanlık artış) yükselmiştir.

GELİR KAYBININ TELAFİSİ TALEBİ

Enflasyon sapmalarının bedelinin yalnızca çalışanlara ve emeklilere ödetilemeyeceğini belirten Kocamaz; geçmiş kayıpların telafi edilmesi amacıyla ek zam, refah payı veya enflasyon farkı niteliğinde ilave bir ödeme yapılıp yapılmayacağını sordu.

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN “ENFLASYON” DEDİ

Soru önergesini yanıtlayan Bakan Şimşek, memur ve emekli maaş artışlarının kanuni düzenlemelere göre yapıldığını ifade etti. Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde: