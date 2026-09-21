Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler’in sahasında Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etmesinin ardından Şırnak’ın Cizre ilçesinde taraftarlar galibiyeti kutlamak için sokaklara çıktı.

Kutlamalar sırasında atılan havai fişeklerin çevredeki 3 iş yerine ve park halindeki 1 araca isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Kutlamalar faciaya dönüyordu: 3 iş yeri ve araç yandı - Resim : 1

İTFAİYE EKİPLERİ KALABALIĞIN ARASINDA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kutlama için sokaklarda bulunan yüzlerce taraftarın arasından ilerleyerek yangınlara müdahale etti.

Kutlamalar faciaya dönüyordu: 3 iş yeri ve araç yandı - Resim : 2

İş yerleri ve araçta çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlar nedeniyle iş yerleri ve araçta maddi hasar meydana geldi.

HAVAİ FİŞEK İTFAİYE ERİNİN YÜZÜNE İSABET ETTİ

Alev alan araca müdahale edildiği sırada kontrolden çıkan bir havai fişek, söndürme çalışması yapan itfaiye erinin yüzüne isabet etti.

Kutlamalar faciaya dönüyordu: 3 iş yeri ve araç yandı - Resim : 3

Yaralanan itfaiye eri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı personelin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Kutlamalar faciaya dönüyordu: 3 iş yeri ve araç yandı - Resim : 4

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İş yeri ve araç yangınlarının söndürülmesinin ardından olaylarla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.