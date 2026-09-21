Aracı ateşe veren 2 şüpheli yakalandı

Arnavutköy'de bir iş yeri sahibini telefonla arayarak para talebinde bulunan ve ardından tehdit ederek iş yerinin önündeki aracı ateşe veren 2 şüpheli polisin yaptığı çalışmaların ardından yakalanarak gözaltına alındı.