Emeklilik hayatında rahat bir yaşam sürmeyi hedefleyen milyonlarca sigortalı çalışan ve Bağ-Kur mükellefi için Prime Esas Kazanç (PEK) tutarı hayati rol oynuyor.
SGK uzmanı İsa Karakaş uyardı: Emekli maşınız düşebilir
Emeklilik döneminde yüksek aylık almak isteyen çalışanlar için SGK’ya bildirilen kazançlar büyük önem taşıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, düşük matrah üzerinden yapılan bildirimlerin prim günü artsa bile emekli maaşını düşürdüğünü belirterek yüksek aylık bağlanmasının formülünü açıkladı.Kaynak: Diğer
Çalışma hayatında yapılan fazla mesai, prim ve yan hakların SGK’ya eksik bildirilmesi veya asgari ücret üzerinden gösterilmesi, prim gün sayısı artsa dahi gelecekte bağlanacak emekli aylığını artırmak yerine geriye çekiyor.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşını doğrudan etkileyen unsurları ve dikkat edilmesi gereken noktaları kaleme aldı.
EKİM 2008 KIRILMASI VE DÜŞÜK MATRAH TUZAĞI
Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun ile Aylık Bağlama Oranı’nın (ABO) düşürüldüğünü hatırlatan Karakaş, düşük matrah üzerinden bildirilen çalışmaların emekli aylığını tabandan bağlanmaya mahkûm ettiğini vurguladı.
Yüksek emekli maaşının temel anahtarının prim gün sayısından ziyade her ay SGK’ya bildirilen brüt matrah olduğunu belirten Karakaş; fazla çalışma ücretleri, genel tatil ve bayram yevmiyeleri ile ikramiye ve prim gibi her türlü ücret eklentisinin SGK matrahına eksiksiz yansıtılması gerektiğini ifade etti.
FAZLA MESAİ HESABI NASIL YAPILIYOR?
İş hukukunda haftalık normal çalışma süresinin yasal olarak 45 saat olduğunu aktaran Karakaş, bu süreyi aşan çalışmalar için saatlik ücretin normal ücretin oran olarak 1,5 katı (zamlı) ödenmek zorunda olduğunu vurguladı.
Karakaş, durumu somut bir örnekle şu şekilde açıkladı:
"Haftalık 45 saat çalışma süresi olan ve eylül ayında 5 saat fazla mesai yapan bir çalışanın normal saatlik ücreti 500 TL ise, 1 saatlik fazla mesai ücreti 750 TL olarak hesaplanır."
"5 saatlik fazla mesai karşılığı olan brüt 3.750 TL’nin eylül ayı bordrosuna aynen yansıtılması ve SGK’ya bildirilmesi gerekir. Bu bildirim, emekli maaşına esas matrahı doğrudan yükseltir."
BORDROLARA İMZA ATARKEN ŞERH DÜŞÜN
Çalışanların her ay bordrolarını titizlikle incelemesi gerektiğini belirten Karakaş, Yargıtay içtihatlarına dikkat çekti.
İmzalı ve şerhsiz ücret bordrolarında fazla mesai ödendiği görülüyorsa, çalışanın aksini ispatlamasının oldukça zor olduğuna değinen Karakaş; fazla mesai ücreti bordroda yer almayan çalışanların belgeyi imzalamaması veya "Fazla çalışma alacağım saklıdır" şeklinde ihtirazi kayıt düşmesi gerektiğini belirtti.
Hak kaybına uğrayan çalışanların Alo 170 hattı üzerinden ya da SGK ve İŞKUR il müdürlüklerine dilekçe vererek idari süreç başlatabilecekleri hatırlatıldı.