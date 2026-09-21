SGK uzmanı İsa Karakaş uyardı: Emekli maşınız düşebilir

Yüksek emekli maaşının temel anahtarının prim gün sayısından ziyade her ay SGK’ya bildirilen brüt matrah olduğunu belirten Karakaş; fazla çalışma ücretleri, genel tatil ve bayram yevmiyeleri ile ikramiye ve prim gibi her türlü ücret eklentisinin SGK matrahına eksiksiz yansıtılması gerektiğini ifade etti.