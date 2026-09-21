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Kaynak: Haber Merkezi

Adalar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a ertelendi. Konuya ilişkin CHP Sözcüsü Müslim Sarı açıklamada bulundu.

Müslim Sarı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin masa başı oyunlarını engellemek için bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimine, Yeni Partililerle yaptığımız iş birliği sonucunda katılmama kararı aldık. Böylece salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim, 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a ertelenmiş oldu. 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya, seçim sonuçlarının belediye yönetimine eksiksiz biçimde yansımasını savunmaya devam edeceğiz."