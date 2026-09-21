Kaynak: ANKA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ASAD ziyaretinin ardından siyasi yaşamına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, siyasi hayatında aldığı kararlar ile yaptığı hatalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İMAMOĞLU'NU ADAY YAPMASAYDIM DİYE DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?" SORUSUNA YANIT

Kılıçdaroğlu, "Bunu keşke yapmasaydım dediğiniz önemli bir karar var mı" sorusuna ise "Çok önemli bir kararım yok" yanıtını verdi.

"İmamoğlu'nu aday yapmasaydım diye düşündünüz mü hiç?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Yok. Hayır, hayır" karşılığını verdi.

"ALTILI MASA'NIN KURULMASININ DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIM"

Altılı Masa'nın kurulmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, kararın parti içinde itirazlarla karşılaştığını ancak doğru olduğuna inandığını belirterek, "Önemli kararlarda tabii arkadaşlarım itiraz ettiler. Mesela ben az önce söyledim, Altılı Masa'nın kurulması dolayısıyla ama doğru olduğuna inandım ve arkadaşlarımı ikna ettim. Her halükarda Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 51 koşulu varsa siz zaten ittifak yapmak zorundasınız. Nitekim bizim ittifakımızdan sonra Erdoğan da ittifak yapmak zorunda kaldı" değerlendirmesinde bulundu.