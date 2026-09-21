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Gazeteci Sinan Burhan, yaptığı değerlendirmede AK Parti'ye katılabilecek milletvekillerine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Farklı siyasi partilerden yaklaşık 12 milletvekilinin AK Parti'ye geçme ihtimali olduğunu belirten Burhan, bu geçişlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına bağlı olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN ONAY VERİRSE 12 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Burhan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda farklı siyasi partilerden 12 civarında milletvekilinin Sayın Cumhurbaşkanımız onay verirse AK Parti'ye geçme durumu söz konusu. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bu sayı nasıl yakalanır deniyor ya... Sayın Cumhurbaşkanımız herkese kapıyı açmıyor, herkese gelin demiyor. Şu an için 12 civarında milletvekili eğer Sayın Cumhurbaşkanımız kabul ederse AK Parti'ye geçmesi söz konusu. Bu önümüzdeki günlerde çok konuşulacak çok tartışılacak bir konu.”