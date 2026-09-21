Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.02'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, gece yarısı bölge halkını uykudan uyandırdı. Adana merkez ve çevre illerden de net bir şekilde hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

"SAVRUN FAYI KIRILMADAN KALDI, RİSK SÜRÜYOR"

Bölgede yaşanan sismik hareketliliğin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik bir değerlendirme geldi. Bektaş, 2023 yılındaki büyük yıkıma işaret ederek Adana bölgesi için şu uyarıları kaydetti:

"Saimbeyli Mw 5.0: Adana için uyarı! 2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı. Ancak batı sınırındaki Savrun Fayı kırılmadan kaldı ve Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023'ten beri hâlâ hareket ediyor. Savrun'un şu an ne kadar kilitli olduğu ise bilinmiyor."

'TEHLİKE BİTMİŞ DEĞİLDİR'

Bektaş bir diğer paylaşımında ise tehlikenin bitmediğini ifade ederek, "Bu nedenle Adana'nın deprem tehlikesi bitmiş değildir. Fayın mekanik òzellikleri bilinmeden ( ne kadar kilitli, deprem üretiyor, ne kadar sürünerek enerji harcıyor), Adana için “büyük deprem olacak” demek de, “tehlike geçti” demek de doğru değildir" dedi.