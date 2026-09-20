Gümüşpala Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında park halindeki araçta bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Yangın tüpünün yetersiz kalması üzerine ekipler, yoldan geçen su tankerini durdurarak müdahaleyi sürdürdü. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yunus ekiplerinin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini önledi.
Avcılar’da araç alev aldı: Yunus ekipleri su tankerini durdurup müdahale etti
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Kaynak: İHA
Avcılar’da park halindeki bir araçta çıkan yangına ilk müdahaleyi Yunus ekipleri yaptı. Yangın tüpünün yetersiz kalması üzerine yoldan geçen su tankerini durduran ekipler, alevlerin büyümesini önledi.
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