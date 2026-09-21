Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da

Soruşturmada ayrıca Kozinoğlu'nun tutuklanma süreci, dönemin soruşturma bağlantıları ve ölümüne ilişkin şüpheler de araştırılıyor. Güncel soruşturmanın, Kozinoğlu'nun cezaevindeki son günleri, cezaevi personeli ve sağlık müdahalesi dahil olmak üzere farklı başlıklarda sürdüğü bildiriliyor.