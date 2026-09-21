Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleşiyor. Savcılık, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınmasına karar verdi. Altaylı'nın Kozinoğlu'nu hedef alan mektubu yeniden gündemde.

Kaynak: Diğer
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da - Resim: 1

Eski MİT Asya Bölgesi Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen şüpheli ölüm soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da - Resim: 2

Soruşturmayı yürüten savcılık, FETÖ hükümlüsü eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın ifadesinin alınmasına karar verdi.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da - Resim: 3

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Altaylı'nın vereceği ifade, soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da - Resim: 4

GÖZLER ALTAYLI'NIN MEKTUBUNA ÇEVRİLDİ

Sabah'ın haberine göre, soruşturmada Enver Altaylı'nın geçmişte FETÖ elebaşına yazdığı mektuplar da mercek altında.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da - Resim: 5

Altaylı'nın dijital materyallerinde tespit edilen mektuplarda Kaşif Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki faaliyetleri ve FETÖ yapılanmasının faaliyetlerine yönelik tutumu hakkında değerlendirmeler yer aldığı aktarılmıştı.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da - Resim: 6

Mektuplardan birinde Kozinoğlu'nun MİT Müsteşarı olması ihtimalinin örgüt açısından büyük tehdit oluşturduğu belirtilirken, Kozinoğlu'nun “etkisiz hale getirilmesi” yönünde ifadeler kullanıldığı daha önce kamuoyuna yansımıştı.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da - Resim: 7

"ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ" İFADESİ SORULACAK

Savcılığın Altaylı'nın ifadesinde, söz konusu mektuplardaki ifadelerin arka planını ve Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesini engellemeye yönelik iddiaları sorması bekleniyor.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da - Resim: 8

Soruşturmada ayrıca Kozinoğlu'nun tutuklanma süreci, dönemin soruşturma bağlantıları ve ölümüne ilişkin şüpheler de araştırılıyor. Güncel soruşturmanın, Kozinoğlu'nun cezaevindeki son günleri, cezaevi personeli ve sağlık müdahalesi dahil olmak üzere farklı başlıklarda sürdüğü bildiriliyor.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da - Resim: 9

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜ YENİDEN ARAŞTIRILIYOR

Kaşif Kozinoğlu, Odatv soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da - Resim: 10

15 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada savcılık, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önceki kayıt ve belgeleri yeniden inceliyor. Soruşturma kapsamında cezaevi personeli, koğuşta yaşananlar, sağlık müdahalesi ve Gülen yapılanmasının olası rolü dahil çeşitli bağlantılar araştırılıyor.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Gözler Enver Altaylı'da - Resim: 11

Enver Altaylı'nın vereceği ifade ile soruşturmanın özellikle mektuplarda yer alan ifadeler ve Kozinoğlu'nun hedef haline gelmesine ilişkin iddialar bakımından yeni bir boyut kazanması bekleniyor.

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