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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltı süreleri daha önce uzatılan Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın işlemleri tamamlandı.

Altı şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Söz konusu isimler, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve “uyuşturucu madde kullanma ve temini”, “fuhuşa aracılık etme”, “şantaj” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” iddialarını kapsayan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.