Kaza, Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan panelvan tipi minibüs, park etmeye çalışan bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Refüje çarpan minibüs karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada yoldan geçen motokurye, minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu. Çöp konteynerine çarparak devrilen motokurye hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise çevredeki kameraya yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Minibüs refüjü aşıp karşı şeride geçti: Motokurye son anda kurtuldu
Haberi Paylaş
Kaynak: İHA
Kaza, Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan panelvan tipi minibüs, park etmeye çalışan bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Refüje çarpan minibüs karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada yoldan geçen motokurye, minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu. Çöp konteynerine çarparak devrilen motokurye hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise çevredeki kameraya yansıdı.
Malatya’da kontrolden çıkan minibüs refüje çarparak karşı şeride geçti. O sırada yoldan geçen motokurye minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulurken, çöp konteynerine çarparak hafif yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan panelvan tipi minibüs, park etmeye çalışan bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Refüje çarpan minibüs karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada yoldan geçen motokurye, minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu. Çöp konteynerine çarparak devrilen motokurye hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise çevredeki kameraya yansıdı.
TEKNOFEST Diyarbakır'da teknoloji heyecanı: Binlerce kişi akın etti TEKNOFEST'in Güneydoğu heyecanı Diyarbakır'a taşındı. Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte binlerce kişi teknoloji yarışmalarını takip etti. Yapay zeka, robotik, jet motoru, biyoteknoloji, çip tasarımı ve elektronik harp alanlarındaki projeler ziyaretçilerle buluştu.
Araç kundaklayıp yaralamışlardı: İstanbul'a kaçarken yakalandılar Ankara'da araç kundaklama ve kasten yaralama eylemlerine karıştığı belirlenen yeni nesil suç örgütü üyesi 5 şüpheli, İstanbul’a kaçmaya çalışırken Bolu’da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konteyner yatakhane küle döndü: Alevler geceyi sardı Hatay’ın İskenderun ilçesinde şantiye alanındaki konteyner yatakhanede gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 5 kişiden 4’ünün tedavisi olay yerinde yapıldı, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'da sağanak felaketi: Heyelan serendiyi böyle yıktı Trabzon'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 50 kilogram yağış düşen kentte su baskınları, sel, taşkın, kaya düşmesi ve heyelanlar meydana gelirken, Tonya'da yaşanan heyelanın yol açtığı yıkım güvenlik kamerasına yansıdı.
Çok Okunanlar