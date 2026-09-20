Özgür Özel'in Bursa'daki 'Börek krizi' tatlıya bağlandı

Bursa ziyaretinde kendisine börek ikram eden partili bir kadını "Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe" sözleriyle reddetmesi gündem olan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah gerilimi tatlıya bağladı.