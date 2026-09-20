Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 12-13 Eylül tarihlerinde Fransa'da düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri'ne katıldı.
Saint-Dizier 113 Hava Üssü'ndeki etkinlikte F-16 ile gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK, havacılık tutkunlarına dikkat çeken bir performans sundu.
ZORLU MANEVRALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Gösteri ekibi lider pilotu Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın gerçekleştirdiği uçuşta zorlu manevralar peş peşe sergilendi. SOLOTÜRK'ün performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.
Gösterinin ardından uçuşa ait görüntüler SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Paylaşımda, “SOLOTÜRK, Fransa Saint Dizier Airshow'da havacılık severlerle buluştu. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etti” ifadelerine yer verildi.