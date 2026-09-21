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Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul toplantıları öncesinde Washington ve Tahran hattında diplomatik hareketlilik yaşanıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey heyet, New York’taki temasları için vize onayını alırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan sürpriz bir diplomasi mesajı geldi.

"YAKINDA ÇOK BÜYÜK GELİŞMELER YAŞANABİLİR"

Fox News’e açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, askeri gerilimin devam ettiği İran konusundaki sonraki adımlarını değerlendirdiğini ifade etti. Yakında çok büyük gelişmelerin yaşanmasını beklediğini vurgulayan Trump, Washington’ın masasındaki seçenekleri "İran'ı yok etmek, ekonomik çürümeye terk etmek veya bir anlaşmaya varmak" şeklinde sıraladı. Sert söylemlerini sürdüren Trump, "Asıl soru şu: O ülkeyi tamamen havaya uçuracak mıyım, uçuracaksam ne zaman? Akıllıca davransalar iyi olur" değerlendirmesinde bulundu.

PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞMEYE GREEN LİGHT

İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu dile getiren Trump, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunacak olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile doğrudan görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin soruya "muhtemelen" yanıtını verdi. Fırsat doğması halinde görüşmeye istekli olduğunu belirten Trump’ın bu çıkışı, bölgesel çatışmaların ve durma noktasına gelen müzakerelerin gölgesinde kritik bir adımla karşılandı.

PEZEŞKİYAN 23 EYLÜL'DE BM'DE KONUŞACAK

İran medyasında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 23 Eylül Çarşamba günü BM Genel Kurulu’nda kürsüye çıkacak. Pezeşkiyan’ın konuşmasında uluslararası meselelerin yanı sıra ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimlere geniş yer vermesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında çok sayıda ülke lideriyle ikili temaslarda bulunacak olan Pezeşkiyan’a üst düzey bir heyet eşlik edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise İran heyetine verilen vizelerin, ABD’nin BM Genel Merkezi’ne ev sahipliği yapan ülke sıfatıyla uluslararası yükümlülükleri gereği sağlandığını duyurdu. Genel kurulun yüksek düzeyli oturumları 22-29 Eylül tarihleri arasında icra edilecek.