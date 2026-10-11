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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Başakşehir FK'yı konuk etti.

İki takımın da gol bulamadığı mücadele 0-0 sona erdi. Böylece Konyaspor ve Başakşehir, haftayı birer puanla kapattı.

BAŞAKŞEHİR 8 PUANA YÜKSELDİ

Bu beraberliğin ardından Başakşehir puanını 8'e yükseltirken TÜMOSAN Konyaspor ise 5 puana ulaştı.

GELECEK HAFTANIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, deplasmanda Amed SK ile karşılaşacak.

Başakşehir FK ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.