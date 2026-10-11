Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Başakşehir FK'yı konuk etti.
İki takımın da gol bulamadığı mücadele 0-0 sona erdi. Böylece Konyaspor ve Başakşehir, haftayı birer puanla kapattı.
BAŞAKŞEHİR 8 PUANA YÜKSELDİ
Bu beraberliğin ardından Başakşehir puanını 8'e yükseltirken TÜMOSAN Konyaspor ise 5 puana ulaştı.
GELECEK HAFTANIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, deplasmanda Amed SK ile karşılaşacak.
Başakşehir FK ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.