Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini serin ve kuvvetli yağışlı havaya bırakıyor. Balkanlar üzerinden gelecek hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek. Sıcak hava dalgasının ardından Meteoroloji'den kritik bir son dakika uyarısı geldi.
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya ilişkin haritalı hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji il il uyardı. Gök gürültülü sağanak geliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji'nin yayımladığı güncel hava raporuna göre, önümüzdeki haftadan itibaren yurdun büyük bir bölümü Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.
SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK
İstanbul, Ankara ve İzmir dikkat! Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşerek mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Bölge bölge hava durumu raporu;
MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. (İstanbul 25 derece, Bursa 28 derece, Çanakkale 26 derece, Kırklareli 27 derece)
EGE: Az bulutlu ve açık. Kuzey kıyılarda sabah saatlerinde sis ve pus hakim. (İzmir 28 derece, Denizli 29 derece, Manisa 29 derece, Muğla 28 derece)
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. (Adana 33 derece, Antalya 33 derece, Hatay 30 derece, Burdur 27 derece)
İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık. Kuzey kesimlerde gece ve sabah pus etkili. (Ankara 25 derece, Eskişehir 25 derece Konya 25 derece, Çankırı 25 derece)
BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık. İç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. (Bolu 27 derece, Düzce 28 derece, Zonguldak 23 derece)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık. (Samsun 24 derece, Trabzon 23 derece, Rize 23 derece, Amasya 27 derece)
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık. Bölge genelinde sis ve pus yer alacak. (Erzurum 17 derece, Kars 17 derece, Malatya 23 derece, Van 18 derece)
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (Gaziantep/Şanlıurfa 29 derece, Diyarbakır 27 derece, Mardin 25 derece)
12 Ekim Pazartesi
13 Ekim Salı
14 Ekim Çarşamba
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