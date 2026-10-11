Dünyaca ünlü tanınmış ayakkabı perakende zinciri artan maliyetlerin gündemde olduğu dönemde mağaza sayısını azaltma kararı aldı. Ülke genelinde yaklaşık 47 şubeyle faaliyet gösteren şirket, 17 mağazasını kapatmayı planlıyor.
Ünlü ayakkabı devi kapanıyor: Mağazalarda yüzde 50 indirim başladı
70 yıldır ayakkabı satan dev firma, yaz aylarında duyurduğu küçülme planını uygulamaya geçirdi. Kapanacak şubelerde tasfiye satışları başladı ve bazı ürünlerde indirim yüzde 50'ye ulaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Kapanma listesinde en çok dikkat çeken isim, Lancashire'daki küçük kasaba Bacup oldu. Şirketin genel merkezi de bu kasabanın bağlı olduğu Rossendale bölgesinde yer alıyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Bacup şubesinde bazı ürünler yüzde 50'ye varan indirimle satışa çıkarıldı. Okul ayakkabılarında ise yüzde 30 indirim uygulandı.
Kapanış tarihi yaklaştıkça indirim oranlarının da yükseltildiği ifade ediliyor. Bazı şubelerde tasfiye indiriminin yüzde 60'a kadar çıktığı aktarılıyor. Raflar boşaldıkça kalan ürünlerin daha da ucuzlaması bekleniyor.
Kapanan ilk şubeler arasında Sunderland'deki mağaza da var. Bu şube 26 Eylül'de müşterilerine son kez hizmet verdi.
Wynsors'un İngiltere genelinde 47 mağazası bulunuyor. Kapanacak 17 şubenin büyük bölümü ülkenin kuzeyinde ve Midlands bölgesinde yer alıyor. Listede Bacup'ın yanı sıra Burnley, Fleetwood, Bolton, Rochdale, Leeds, Sheffield, Wakefield ve Crewe gibi kentler de var.
Şubelerin hepsi aynı anda kapanmayacak. Diğer mağazaların kapanış tarihleri henüz netleşmedi, tasfiye satışları şube şube ilerliyor.
Zincirin iflas ettiğine dair bir bilgi yer almıyor. Şirket, kalan 30 mağazanın ve internet sitesinin her zamanki gibi satışa devam edeceğini duyurdu.
Hikayesi 1956 senesinde Chesterfield'da birkaç pazar tezgahıyla başlayan şirket, zamanla özellikle okul ayakkabılarıyla tanınan bir zincire dönüştü. Wynsors, Kasım 2025 senesinde İngiltere'nin köklü kırtasiye zinciri WH Smith'in cadde mağazalarını da satın alan yatırım şirketi Modella Capital'e geçti.
Yeni sahipler senenin başında kira ve personel giderlerini düşürmenin yollarını aradı. Haziran ayında çalışanlara, alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılmasını öngören bir anlaşmaya gidileceği açıklandı. Bu süreçte 36 mağazada kira indirimi masaya geldi, bazı şubelerin ise tamamen kapatılması kararlaştırıldı.
Yaklaşık 400 kişinin çalıştığı şirkette 100'den fazla kişinin işinin risk altında olduğu ifade ediliyor. Şirket bu adımın gerekçesi olarak zorlu piyasa koşullarını, artan vergi ve mevzuat yükünü ve geçen yıl yaşadığı siber saldırıyı gösterdi.