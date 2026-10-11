Ünlü ayakkabı devi kapanıyor: Mağazalarda yüzde 50 indirim başladı

Kapanış tarihi yaklaştıkça indirim oranlarının da yükseltildiği ifade ediliyor. Bazı şubelerde tasfiye indiriminin yüzde 60'a kadar çıktığı aktarılıyor. Raflar boşaldıkça kalan ürünlerin daha da ucuzlaması bekleniyor.

Kapanan ilk şubeler arasında Sunderland'deki mağaza da var. Bu şube 26 Eylül'de müşterilerine son kez hizmet verdi.