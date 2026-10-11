Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor

Günlük ulaşımını kolaylaştıracak ve şehir içinde rahat kullanılabilecek bir otomobil arayanlar için Punto seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.

Ancak otomobili satın almadan önce bakım geçmişinin yanı sıra motor ve mekanik durumunun da ayrıntılı şekilde kontrol edilmesi gerekiyor.