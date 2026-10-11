Otomobil sahibi olmak isteyenlerin en fazla dikkat ettiği konuların başında bütçe geliyor. İkinci el piyasasında fiyatların yanı sıra aracın yakıt tüketimi, yedek parça giderleri, bakım maliyetleri ve mevcut durumu da satın alma kararında önemli rol oynuyor.
Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor
Otomobil fiyatlarının bütçeleri zorladığı dönemde, yarım milyon TL ile araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çeken seçenekler bulunuyor. İkinci elde özellikle ilk otomobilini alacakların ve öğrencilerin değerlendirebileceği alternatifler öne çıkıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle üniversite öğrencileri ve ilk kez otomobil sahibi olacaklar, daha düşük bütçelerle günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek araçlara yöneliyor.
Galerici Yusuf Acun, 500 bin TL civarında bütçesi bulunanların değerlendirebileceği otomobilleri sıraladı. Ekonomim'in derlediği bilgilere göre seçenekler arasında 200 bin kilometrenin altında örnekleri bulunabilen araçlar da yer alıyor.
500 BİN TL BÜTÇEYLE ALINABİLECEK OTOMOBİLLER
İkinci el piyasasında yarım milyon TL civarında bütçeyle otomobil arayanların karşısına üç farklı model çıkıyor. Araçların özellikle şehir içindeki günlük kullanım için alternatif oluşturabileceği belirtiliyor.
Ancak ikinci el otomobil satın alırken yalnızca satış fiyatına göre hareket edilmemesi gerekiyor.
Aracın bakım geçmişi, kilometresi, motor ve mekanik durumu da yapılabilecek masraflar açısından önem taşıyor.
1. FIAT PUNTO
Listede yer alan ilk otomobil Fiat Punto oldu.
Kompakt tasarımı ve farklı motor seçenekleriyle öne çıkan Punto, özellikle şehir içinde otomobil kullanacakların değerlendirebileceği modeller arasında bulunuyor.
Benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip aracın manuel vitesli versiyonları da ikinci el piyasasında bulunabiliyor.
Günlük ulaşımını kolaylaştıracak ve şehir içinde rahat kullanılabilecek bir otomobil arayanlar için Punto seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.
Ancak otomobili satın almadan önce bakım geçmişinin yanı sıra motor ve mekanik durumunun da ayrıntılı şekilde kontrol edilmesi gerekiyor.
2. CITROEN C3
500 bin TL civarındaki bütçeyle değerlendirilebilecek ikinci otomobil ise 2009-2011 model yılları arasındaki Citroen C3 oldu.
Kompakt sınıfta bulunan C3, özellikle şehir içinde kullanıma yönelik bir otomobil arayanlar için seçenek oluşturuyor.
Model, günlük ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler ve yeni sürücüler tarafından da değerlendirilebilecek otomobiller arasında gösteriliyor.
İkinci el bir C3 satın alınırken yalnızca aracın kilometresine bakılmaması, geçmişte nasıl kullanıldığının ve mevcut kondisyonunun da göz önünde bulundurulması önem taşıyor.
3. PEUGEOT 207
Listenin üçüncü sırasında ise Peugeot 207 bulunuyor.
Farklı motor seçenekleriyle ikinci el otomobil piyasasında bulunan Peugeot 207'nin hem benzinli hem de dizel versiyonları mevcut. Manuel vitesli seçenekleri de bütçesini gözeterek otomobil sahibi olmak isteyenler için alternatif oluşturuyor.
Özellikle ilk otomobilini satın almayı planlayanların değerlendirebileceği modeller arasında gösterilen Peugeot 207'de model yılı ve kilometrenin yanında bakım kayıtlarının da incelenmesi gerekiyor.
Araçta ortaya çıkabilecek olası mekanik masrafların da satın alma kararından önce hesaba katılması önem taşıyor.
İkinci el otomobil satın alırken fiyat uygun görünse bile aracın geçmişinin ve mekanik durumunun kontrol edilmesi, sonradan ortaya çıkabilecek ek masrafların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.