Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor

Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor

Otomobil fiyatlarının bütçeleri zorladığı dönemde, yarım milyon TL ile araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çeken seçenekler bulunuyor. İkinci elde özellikle ilk otomobilini alacakların ve öğrencilerin değerlendirebileceği alternatifler öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 1

Otomobil sahibi olmak isteyenlerin en fazla dikkat ettiği konuların başında bütçe geliyor. İkinci el piyasasında fiyatların yanı sıra aracın yakıt tüketimi, yedek parça giderleri, bakım maliyetleri ve mevcut durumu da satın alma kararında önemli rol oynuyor.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 2

Özellikle üniversite öğrencileri ve ilk kez otomobil sahibi olacaklar, daha düşük bütçelerle günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek araçlara yöneliyor.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 3

Galerici Yusuf Acun, 500 bin TL civarında bütçesi bulunanların değerlendirebileceği otomobilleri sıraladı. Ekonomim'in derlediği bilgilere göre seçenekler arasında 200 bin kilometrenin altında örnekleri bulunabilen araçlar da yer alıyor.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 4

500 BİN TL BÜTÇEYLE ALINABİLECEK OTOMOBİLLER

İkinci el piyasasında yarım milyon TL civarında bütçeyle otomobil arayanların karşısına üç farklı model çıkıyor. Araçların özellikle şehir içindeki günlük kullanım için alternatif oluşturabileceği belirtiliyor.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 5

Ancak ikinci el otomobil satın alırken yalnızca satış fiyatına göre hareket edilmemesi gerekiyor.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 6

Aracın bakım geçmişi, kilometresi, motor ve mekanik durumu da yapılabilecek masraflar açısından önem taşıyor.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 7

1. FIAT PUNTO

Listede yer alan ilk otomobil Fiat Punto oldu.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 8

Kompakt tasarımı ve farklı motor seçenekleriyle öne çıkan Punto, özellikle şehir içinde otomobil kullanacakların değerlendirebileceği modeller arasında bulunuyor.

Benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip aracın manuel vitesli versiyonları da ikinci el piyasasında bulunabiliyor.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 9

Günlük ulaşımını kolaylaştıracak ve şehir içinde rahat kullanılabilecek bir otomobil arayanlar için Punto seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.

Ancak otomobili satın almadan önce bakım geçmişinin yanı sıra motor ve mekanik durumunun da ayrıntılı şekilde kontrol edilmesi gerekiyor.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 10

2. CITROEN C3

500 bin TL civarındaki bütçeyle değerlendirilebilecek ikinci otomobil ise 2009-2011 model yılları arasındaki Citroen C3 oldu.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 11

Kompakt sınıfta bulunan C3, özellikle şehir içinde kullanıma yönelik bir otomobil arayanlar için seçenek oluşturuyor.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 12

Model, günlük ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler ve yeni sürücüler tarafından da değerlendirilebilecek otomobiller arasında gösteriliyor.

İkinci el bir C3 satın alınırken yalnızca aracın kilometresine bakılmaması, geçmişte nasıl kullanıldığının ve mevcut kondisyonunun da göz önünde bulundurulması önem taşıyor.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 13

3. PEUGEOT 207

Listenin üçüncü sırasında ise Peugeot 207 bulunuyor.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 14

Farklı motor seçenekleriyle ikinci el otomobil piyasasında bulunan Peugeot 207'nin hem benzinli hem de dizel versiyonları mevcut. Manuel vitesli seçenekleri de bütçesini gözeterek otomobil sahibi olmak isteyenler için alternatif oluşturuyor.

Özellikle ilk otomobilini satın almayı planlayanların değerlendirebileceği modeller arasında gösterilen Peugeot 207'de model yılı ve kilometrenin yanında bakım kayıtlarının da incelenmesi gerekiyor.

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Araba alacaklara müjde: 500 bin TL'ye leblebi gibi satılıyor - Resim: 15

Araçta ortaya çıkabilecek olası mekanik masrafların da satın alma kararından önce hesaba katılması önem taşıyor.

İkinci el otomobil satın alırken fiyat uygun görünse bile aracın geçmişinin ve mekanik durumunun kontrol edilmesi, sonradan ortaya çıkabilecek ek masrafların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

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