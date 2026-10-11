TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Türkiye'de en fazla boşanmanın kaydedildiği bölge dev ilin ilçesi oldu.
TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait boşanma verilerini açıkladı. Türkiye genelinde en yüksek boşanma sayısına sahip 30 ilçe tek tek sıralandı. İstanbul en fazla ilçeyle listede hakimiyet kursa da zirveye yerleşen ilçe megakenti geride bıraktı.Alper Talha Şimşek
Ankara'dan Yenimahalle 9., Mamak 10., Etimesgut 19. ve Sincan 25. sırada yer alarak Başkent'in toplam 6 ilçeyle dev listede temsil edilmesini sağladı.
İSTANBUL 10 İLÇEYLE REKOR KIRDI
Listede en çok ilçesi bulunan şehir ise toplam 10 ilçeyle İstanbul oldu. Megakentin sıralamadaki en üst noktadaki temsilcisi 4. sırada yer alan Kadıköy oldu.
İstanbul'da öne çıkan diğer ilçeler ise şöyle sıralandı:
Kadıköy: 4. Sıra
Esenyurt: 6. Sıra
Maltepe: 12. Sıra
Küçükçekmece: 13. Sıra
Pendik: 17. Sıra
Ümraniye, Üsküdar, Kartal, Bahçelievler ve Ataşehir de ilk 30 arasındaki yerini aldı.
EGE VE AKDENİZ'DE SIRALAMA NASIL?
Ege'nin incisi İzmir, dev listeye 5 ilçeyle adını yazdırdı.
Konak 11., Buca 14., Karabağlar 15., Karşıyaka 16. ve Bornova 24. sırada yer aldı.
Akdeniz bölgesinde ise Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 3. sıraya yerleşerek dikkat çekerken, Kepez 8. sırada bulundu.
Adana'nın Seyhan ilçesi ise 5. basamakta kendine yer buldu.
TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Türkiye'de en fazla boşanmanın kaydedildiği bölge Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu. Çankaya listenin 1. sırasına yerleşirken, onu yine Başkent'ten Keçiören takip etti.
NÜFUS DETAYINA DİKKAT ÇEKİLDİ
TÜİK yetkilileri ve uzmanlar, yapılan bu sıralamanın nüfusa oranla değil, ilçelerdeki toplam boşanma sayısına göre hazırlandığının altını çizdi.
TÜİK, nüfusu kalabalık olan ilçelerde toplam sayının doğal olarak yüksek çıkabileceği, bu sebeple oransal değerlendirmelerin de göz önünde bulundurulması gerektiği vurguladı.