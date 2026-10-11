Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe

TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait boşanma verilerini açıkladı. Türkiye genelinde en yüksek boşanma sayısına sahip 30 ilçe tek tek sıralandı. İstanbul en fazla ilçeyle listede hakimiyet kursa da zirveye yerleşen ilçe megakenti geride bıraktı.

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 1

TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Türkiye'de en fazla boşanmanın kaydedildiği bölge dev ilin ilçesi oldu.

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 2

Ankara'dan Yenimahalle 9., Mamak 10., Etimesgut 19. ve Sincan 25. sırada yer alarak Başkent'in toplam 6 ilçeyle dev listede temsil edilmesini sağladı.

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 3

İSTANBUL 10 İLÇEYLE REKOR KIRDI

Listede en çok ilçesi bulunan şehir ise toplam 10 ilçeyle İstanbul oldu. Megakentin sıralamadaki en üst noktadaki temsilcisi 4. sırada yer alan Kadıköy oldu.

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 4

İstanbul'da öne çıkan diğer ilçeler ise şöyle sıralandı:

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 5

Kadıköy: 4. Sıra

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 6

Esenyurt: 6. Sıra

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 7

Maltepe: 12. Sıra

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 8

Küçükçekmece: 13. Sıra

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 9

Pendik: 17. Sıra

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 10

Ümraniye, Üsküdar, Kartal, Bahçelievler ve Ataşehir de ilk 30 arasındaki yerini aldı.

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 11

EGE VE AKDENİZ'DE SIRALAMA NASIL?

Ege'nin incisi İzmir, dev listeye 5 ilçeyle adını yazdırdı.

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 12

Konak 11., Buca 14., Karabağlar 15., Karşıyaka 16. ve Bornova 24. sırada yer aldı.

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 13

Akdeniz bölgesinde ise Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 3. sıraya yerleşerek dikkat çekerken, Kepez 8. sırada bulundu.

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 14

Adana'nın Seyhan ilçesi ise 5. basamakta kendine yer buldu.

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 15

TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Türkiye'de en fazla boşanmanın kaydedildiği bölge Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu. Çankaya listenin 1. sırasına yerleşirken, onu yine Başkent'ten Keçiören takip etti.

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 16

NÜFUS DETAYINA DİKKAT ÇEKİLDİ

TÜİK yetkilileri ve uzmanlar, yapılan bu sıralamanın nüfusa oranla değil, ilçelerdeki toplam boşanma sayısına göre hazırlandığının altını çizdi.

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TÜİK açıkladı: İstanbul’u bile solladı; En çok boşanma yaşanan ilçe - Resim: 17

TÜİK, nüfusu kalabalık olan ilçelerde toplam sayının doğal olarak yüksek çıkabileceği, bu sebeple oransal değerlendirmelerin de göz önünde bulundurulması gerektiği vurguladı.

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