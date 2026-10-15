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Kayseri'nin özellikle Akkışla ve Bünyan ilçelerinde yetişen ve bölgede "kırmızı altın" olarak adlandırılan gilaburu meyvesinde beklenen hasat dönemi başladı. Kent genelinde eylül sonu ile ekim ortası arasında toplanan meyvede, geçen yıl yaşanan don kayıplarının aksine bu sezon rekoltenin yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Erciyes’in rüzgarı ve bölgenin kendine has toprak yapısıyla özel bir aromaya kavuşan gilaburu; yüksek C vitamini içeriği, böbrek taşı düşürmeye yardımcı etkisi ve doğal ağrı kesici özellikleriyle öne çıkıyor.

İMECE USULÜ HASAT KASIM AYINA KADAR SÜRECEK

Gürpınar Mahallesi'nde gilaburu üretimi yapan Ahmet Ulu, hasat işlemlerinin hassasiyet gerektirdiğini ve kasım ayına kadar devam ettiğini belirtti. Meyvelerin dalından taneleri dökülmeden tek tek elle toplandığını ifade eden Ulu, işlemlerin mahalle genelinde imece usulüyle yürütüldüğünü söyledi.

Toplanan gilaburular temizlendikten sonra salamura olması amacıyla su dolu bidonlara aktarılıyor. Yaklaşık 1 ay süresince suda bekletilerek olgunlaştırılan ürünler, kış aylarında ezilip tatlandırılarak meyve suyu şeklinde ya da sofralık olarak tüketiliyor. Kayseri kültüründe özel yeri olan gilaburu suyu, bayramlarda ve misafir ağırlamalarında hazır meşrubatlar yerine ilk ikram seçeneği olarak sunuluyor.

"GETİRİSİ ELMA VE ARMUTTAN YÜKSEK"

Gilaburunun ekonomik getirisinin geleneksel meyvelere kıyasla daha yüksek olduğunu vurgulayan üreticiler, ürünün pazar payına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Tarlada kilogram fiyatı 70 TL ila 100 TL ,5 kiloluk bidon fiyatı 500 TL. Günlük toplanan ürünler doğrudan fabrikalar ve işleyiciler tarafından satın alınıyor.

TALEPLER ARTTI, DOĞAL MUHAFAZA SÜRESİ UZUN

Gölge ve serin alanlarda su içinde saklandığında uzun süre tazeliğini koruyan gilaburuya bu sezon talebin arttığını belirten tüccar Eyüp Gül, ürünlerin yıkanıp bidonlandıktan sonra satışa hazır hale getirildiğini bildirdi. Hasat dönemi sonrasında piyasadaki fiyatların yeniden şekillenmesi bekleniyor.