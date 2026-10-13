Kaynak: Haber Merkezi

ODTÜ öğrencileri, 2026-2027 güz dönemi öncesinde üniversite yurtlarına yapılan yüzde 30’luk zam kararına karşı bir araya geldi. Yurt bölgesinde düzenlenen yürüyüşün ardından açıklama yapan ODTÜ’lüler, kapasite yetersizliği ve tadilatlar nedeniyle öğrencilerin 8-10 kişilik odalarda kalmak zorunda bırakıldığını belirtti. Öğrenciler, “Bugün yurtlara ve yemekhaneye zam üstüne zam yapan kayyumluk, 4 bin TL KYK bursu ile geçinmemizi bekliyor, kapitalizmin yarattığı ekonomik krizin içinde yaşam mücadelesi veren bizlerin parasız ve nitelikli barınma hakkını gasp ediyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, alınan kararların giderek derinleşen ekonomik krizin faturasını öğrencilere ve halka ödetme politikasının bir sonucu olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Üniversitelerimiz birer ticaret ve rant merkezi hâline getirilmek istenmektedir. Sözde üniversiteler için ayrılan kaynaklar öğrencilerin parasız ve nitelikli bir şekilde eğitim almasına, barınmasına ve beslenmesine değil ranta, yolsuzluklara ve savaş sanayisine fon oluşturmaya harcanmaktadır. Sermayedarların vergi borçları silinip kendilerine teşvik üzerine teşvik verilirken, konu işçiler, emekçiler ve öğrenciler olunca akıllara bütçe dengesi, enflasyon ve cari açık gelmektedir” denildi.

"ZAMLAR DERHÂL GERİ ÇEKİLSİN"

ODTÜ öğrencileri, taleplerini şu sözlerle sıraladı:

“Yurtlara yapılan zamlar derhâl geri çekilsin, tadilat süreçleri ve barınma planlamaları, öğrencilerin mağduriyeti gözetilerek açık ve şeffaf bir biçimde yürütülsün, yurtlardaki yaşam koşulları iyileştirilsin.”

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yemekhane zamlarına karşı başlattığı mücadeleye de dikkat çeken ODTÜ’lüler, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Bugün Boğaziçi’nde arkadaşlarımız fahiş yemekhane zamlarına karşı bir direniş başlattı. Bizlere dayatılan geleceksizliğe karşı direniyorlar. Beslenme de barınma da bizim en temel hakkımızdır. ODTÜ'den Boğaziçi'ne geleceğimiz ve haklarımız için bu kampüsleri mücadele alanına döndürmeye devam edeceğiz”