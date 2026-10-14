Doğal antibiyotikte hamle: Topraktan milyon dolarlık gelir

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, konuşmasında Muğla'da defne üretiminin ekonomik önemine ve üreticilere yönelik destek çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Projesi kapsamında, Muğla genelinde yaklaşık Bin 500 dekar alanda yeni defne bahçelerinin oluşturulduğunu belirten Baydar, bu alanlardan yıllık yaklaşık Bin 600 ton yaş defne hasat edildiğini ve kilogramı 22 TL'den satılan ürün sayesinde yaklaşık 35 milyon TL gelir elde edildiğini belirtti. Muğla'da doğal defne yayılımının ağırlıklı olarak Ula, Köyceğiz, Dalaman ve Seydikemer ilçelerindeki makilik alanlar ile ormanlık alanların geçiş bölgelerinde bulunduğunu belirten Muğla Tarım ve Orman Müdürü Baydar, il genelinde yıllık ortalama 250 ton defnenin izin ve belirlenen toplama şartları çerçevesinde hasat edildiğini ifade etti.