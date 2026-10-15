Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İstanbul’u esir alan şiddetli sağanak ve fırtına felakete dönüştü. Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre; sel krizinin ardından yağışlar bir miktar hafiflese de risk tamamen geçmiş değil. Özellikle 15 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar Anadolu Yakası'nın iç kesimleri ile Avrupa Yakası'nda Sarıyer çevresinde metrekareye 20-50 kilogram arasında ilave yağış düşmesi bekleniyor. Toprağın suya doymuş olması nedeniyle yeni su baskınlarına karşı teyakkuz çağrısı yapıldı.

16-17 EKİM'DE KIŞ KOŞULLARI HAKİM OLACAK

Kuzey yönlerden esecek şiddetli rüzgarlarla birlikte sıcaklıklar sert bir düşüş yaşayacak. 16-17 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sonbahar değil, kış mevsimini andıran dondurucu soğuklar görülecek. Hızının saatte 60-65 kilometreyi bulması beklenen rüzgarlar, rüzgar-soğuk birleşimiyle hissedilen sıcaklığı daha da aşağı çekecek. Yağışlı havanın aralıklarla hafifleyerek 18 Ekim Pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.