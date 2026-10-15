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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da etkisini hissettiren sağanak yağışın ardından meydana gelen olumsuzluklara ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Detayları aktaran Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

GÜRLEK: İHMAL VE KUSURLARIN TESPİTİ SÜRÜYOR

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı felç etmişti. Metro istasyonları, alt geçitler ve yollar sular altında kaldı. Sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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