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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırının zamanlamasına ilişkin bilgilerin basına sızdırılmasının ardından operasyonu iptal ettiğini belirterek, "Bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı." dedi.

Trump, 3 Kasım seçimleri yaklaşırken Arizona'da düzenlenen mitingde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir süre önce B-2 bombardıman uçaklarının "İran’a yönelik saldırılar" amacıyla gönderildiğini belirten Trump, ancak operasyon gerçekleştirilmeden önce bu bilginin basına sızdırıldığını ifade etti.

Sızıntının CNN ve New York Times gibi bazı medya kuruluşlarında yayımlandığını ve İran tarafının saldırıdan haberdar olduğunu dile getiren Trump, "Birisi sızdırdı. Bu kişiler hapse girip ömür boyu hapiste olmalılar. Ancak bana kalırsa, bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı. Eskiden sızıntı yapanları vururduk." dedi.

Trump, söz konusu saldırı planına ilişkin bazı ayrıntıları da paylaşarak uçakların saldırı günü "Missouri'den saat 12.07'de kalkacağının" ve varış saatinin sızdırıldığını belirtti. Bunun kabul edilemez bir durum olduğunun altını çizdi.

Trump, B-2 saldırılarını planlanan gün iptal etmek zorunda kaldıklarını, ancak iki gün sonra gerçekleştirdiklerini anlattı.

ABD ordusunun faaliyetlerine ilişkin bu tür bilgileri sızdıranların kesinlikle affedilmemesi gerektiğini vurgulayan Trump, söz konusu kişilerin ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti.