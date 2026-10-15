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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2’nci haftasında Real Madrid deplasmanda Roma’yı 4-3 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2’nci haftasında Real Madrid deplasmanda Roma’nın konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısı 20’nci dakikada de Roon ve 25’inci dakikada Mbappe’nin golleriyle 1-1 berabere bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, Malen’ın 51 ve 57’nci dakikada attığı gollerle skoru 3-1’e getirdi. Real Madrid, Espi ile 83’üncü dakikada farkı 1’e indirdi. 3-2

85’inci dakikada Arda Güler’in kullandığı kornerde Endrick skora denge getirdi: 3-3.

90’ıncı dakikada kazanılan kornerde Arda Güler’in ortasında bu kez Rudiger ağları havalandırdı: 3-4.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, 59’uncu dakikada Dumfries’in yerine oyuna dahil oldu.

Milli futbolcu, yaptığı 2 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.