Eğirdir Köprübaşı mevkisinde, İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 32 KB 503 plakalı resmi kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyonet, cadde üzerinde yan yattı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hızla gelen araçların yavaşlaması amacıyla yola dubalar yerleştirip önlem aldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yan yatan aracın çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.