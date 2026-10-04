Madenci Anıtı önünde anma

Devrim Partisi, Soma ve Zonguldak’ta 6 madencinin hayatını kaybettiği faciaların ardından Ankara’daki Madenci Anıtı önünde eylem yaptı. Genel Başkan Erçin Fırat, maden ölümlerinin “kaza” veya “fıtrat” olarak görülmesine tepki gösterirken, basın açıklamasında iktidar ve patronlar eleştirildi.