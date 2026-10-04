Kaynak: ANKA

Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösteridre sahne yüzlerce mumla aydınlatıldı. Sahnede canlı oda orkestrasının klasik müzik performansına profesyonel bale sanatçıları eşlik etti.



KUĞULARIN DANSINA MUMLAR EŞLİK ETTİ



Gösteride 5 müzisyenden oluşan orkestra klasik müziğin seçkin eserlerini canlı seslendirirken, iki profesyonel dansçı Kuğu konsepti etrafında hazırlanan koreografileri sahneye taşıdı.





Klasik müziğin etkileyici melodileri, bale sanatının zarafeti ve mum ışığının yarattığı atmosfer, izleyicilere alışılmışın dışında görsel ve işitsel bir deneyim sundu.