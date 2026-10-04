Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösteridre sahne yüzlerce mumla aydınlatıldı. Sahnede canlı oda orkestrasının klasik müzik performansına profesyonel bale sanatçıları eşlik etti.

KUĞULARIN DANSINA MUMLAR EŞLİK ETTİ

Gösteride 5 müzisyenden oluşan orkestra klasik müziğin seçkin eserlerini canlı seslendirirken, iki profesyonel dansçı Kuğu konsepti etrafında hazırlanan koreografileri sahneye taşıdı.

Mum ışığında bale büyüsü Bodrum'u mest etti: Candlelit Ballet/Golden Swan, Bodrum'da sahne aldı - Resim : 1
Klasik müziğin etkileyici melodileri, bale sanatının zarafeti ve mum ışığının yarattığı atmosfer, izleyicilere alışılmışın dışında görsel ve işitsel bir deneyim sundu.