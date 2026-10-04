Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösteridre sahne yüzlerce mumla aydınlatıldı. Sahnede canlı oda orkestrasının klasik müzik performansına profesyonel bale sanatçıları eşlik etti.
KUĞULARIN DANSINA MUMLAR EŞLİK ETTİ
Gösteride 5 müzisyenden oluşan orkestra klasik müziğin seçkin eserlerini canlı seslendirirken, iki profesyonel dansçı Kuğu konsepti etrafında hazırlanan koreografileri sahneye taşıdı.
Klasik müziğin etkileyici melodileri, bale sanatının zarafeti ve mum ışığının yarattığı atmosfer, izleyicilere alışılmışın dışında görsel ve işitsel bir deneyim sundu.
Madenci Anıtı önünde anma Devrim Partisi, Soma ve Zonguldak’ta 6 madencinin hayatını kaybettiği faciaların ardından Ankara’daki Madenci Anıtı önünde eylem yaptı. Genel Başkan Erçin Fırat, maden ölümlerinin “kaza” veya “fıtrat” olarak görülmesine tepki gösterirken, basın açıklamasında iktidar ve patronlar eleştirildi.