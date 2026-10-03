Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yağışların ardından ortaya çıkan sarı benekli semender, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Erkenek Mahallesi’nde bir evin duvar kenarında fark edilen semender, cep telefonuyla kayda alındı. Yağışın ardından çevrede görülen sarı benekli semender, bir süre sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Nesli tehlike altında bulunan türler arasında yer alan sarı benekli semenderin hem karada hem de suda yaşamını sürdürdüğü, genellikle yağışların ardından ortaya çıktığı belirtildi.