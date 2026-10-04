Kaynak: ANKA

Devrim Partisi, Soma'da 5, Zonguldak'ta ise 1 işçinin hayatını kaybettiği maden facialarının ardından Ankara'daki Madenci Anıtı önünde eylem düzenledi.

ERÇİN FIRAT: “BUNLAR CAN, EMEKÇİLERİN CANI”

Eylemde konuşan Devrim Partisi Genel Başkanı Erçin Fırat, maden facialarında hayatını kaybeden işçilerin aileleri ve yakınlarına dikkat çekti.

Fırat, yıllardır maden ölümlerinin yaşandığını belirterek, kimi işletmelerin kaçak olduğunu, kimi işletmelerin ise güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve kar hırsının öne çıktığı çalışma koşullarına sahip olduğunu savundu.

Soma'daki maden faciasında 301 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Fırat, facianın ardından işçilerin hak arama eylemlerine yönelik müdahaleleri de eleştirdi.

Fırat, iş cinayetlerinin önlenmesi konusunda iktidarın gerekli adımları atmadığını savunarak, emekçilerin yalnızca bir sayı olarak görüldüğünü öne sürdü.

“BUNLARIN BİZE REVA GÖRDÜĞÜ HAYATIMIZIN HER AŞAMASINDA ÖLÜM”

Fırat konuşmasında, çalışma hayatındaki ölümlerin yanı sıra eğitim ve emeklilik alanındaki sorunlara da değindi.

Çocukların eğitim sırasında, işçilerin iş yerlerinde ve madenlerde hayatını kaybettiğini söyleyen Fırat, emeklilerin de ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını savundu.

Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunların bize reva gördüğü hayatımızın her aşamasında ölüm. Ölmez de hayatta kalırsak açlık. Çünkü bizi halk olarak görmüyorlar, köle olarak görüyorlar. Hep birlikte koca bir halk olarak şunun farkına varmamız lazım. Bizi düşünen yok. Ama biz köle değil halkız.”

BASIN AÇIKLAMASINDA 'CİNAYET' VURGUSU

Fırat'ın konuşmasının ardından Devrim Partisi tarafından hazırlanan basın açıklaması okundu.

Açıklamada, iktidar ve patronlar tarafından ''kaza'' ve "fıtrat" olarak nitelendirildiği belirtilen işçi ölümlerinin “açıkça cinayet” olduğu savunuldu.

Emekçilerin giderek daha zor koşullarda ve daha düşük ücretlerle çalıştığı öne sürülen açıklamada, bu düzenin sonucunda daha fazla açlık, yoksulluk ve ölüm yaşandığı ifade edildi.

SOMA'DAKİ İŞLETMEYE İLİŞKİN İDDİALAR GÜNDEME GETİRİLDİ

Açıklamada, Soma'da meydana gelen göçük üzerinden patronların gücünü iktidardan aldığı iddiası da dile getirildi.

Maden ocağını işleten İmbat Madencilik şirketinde daha önce de iş cinayetleri yaşandığı ve şirketin madencilik faaliyetlerine devam ettiği öne sürüldü. Ayrıca kamu kaynaklarından yararlanılarak şirkete 2,5 milyar liralık avantaj sağlandığı iddia edildi.

Şirket hakkında daha önce verilen gensoruların iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildiği savunulan açıklamada, Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından gerekli önlemlerin alınmadığı ve patronların korunduğu öne sürüldü.

Devrim Partisi'nin açıklamasında, iktidarın ülke kaynaklarının talan edilmesinin önünü açtığı, işçi grevlerini yasakladığı, işçileri örgütsüzlüğe ittiği ve patronların kuralsız hareket etmesine imkan sağladığı yönünde eleştiriler yer aldı.