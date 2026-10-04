Yeniçağ Gazetesi
04 Ekim 2026 Pazar
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Aktüel Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi: İpek Erdem'in yeni adresi belli oldu

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi: İpek Erdem'in yeni adresi belli oldu

Bir dönemin unutulmaz dizisi Hayat Bilgisinde hayat verdiği “Barbie Gamze” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İpek Erdem, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlarda boy gösterecek. Başarılı oyuncunun yeni projesi ve adresi belli oldu.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi: İpek Erdem'in yeni adresi belli oldu - Resim: 1

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem, ekranlara
muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

1 8
Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi: İpek Erdem'in yeni adresi belli oldu - Resim: 2

Bir süredir Fransa’da oyunculuk ve sanat alanında eğitim alan İpek Erdem, bu süreçte gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu. Başarılı oyuncunun ekranlara dönüş yapacağı yeni projesi ise oldukça iddialı.

2 8
Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi: İpek Erdem'in yeni adresi belli oldu - Resim: 3

İpek Erdem, sektöre güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan “Hamal” dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Erdem, projede Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen gibi önemli isimlerle aynı sette yer alacak.

3 8
Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi: İpek Erdem'in yeni adresi belli oldu - Resim: 4

Sözcü'de yer alan habere göre, yeni dizisi için hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu, canlandıracağı karaktere uyum sağlamak amacıyla dikkat çeken bir değişikliğe de gitti. İpek Erdem, imajını tepeden tırnağa yeniledi.

4 8
Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi: İpek Erdem'in yeni adresi belli oldu - Resim: 5

Yıllardır görmeye alışık olduğumuz koyu sarı saçlarını boyatarak bambaşka bir görünüme bürünen
Erdem, yeni imajıyla görenleri şaşırttı.

5 8
Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi: İpek Erdem'in yeni adresi belli oldu - Resim: 6

Geçirdiği değişim sonrası duygularını paylaşan güzel oyuncu, yeni görünümüne alışmakta zorlandığını
belirterek, "Daha alışamadım. Bugün sokak gezerken kendimi hâlâ sarışın zannediyorum" dedi.

6 8
Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi: İpek Erdem'in yeni adresi belli oldu - Resim: 7

Uzun yıllar sonra yeniden setlere dönecek olan İpek Erdem’in son hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

7 8
Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi: İpek Erdem'in yeni adresi belli oldu - Resim: 8

Hayranları ünlü oyuncunun paylaşımının altına "Hala çok güzel", "Her hali ayrı güzel" ve "Ekranlarda seni yeniden görmek harika olacak" yorumları yağdırdı.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro