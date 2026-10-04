Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem, ekranlara
muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi: İpek Erdem'in yeni adresi belli oldu
Bir dönemin unutulmaz dizisi Hayat Bilgisinde hayat verdiği “Barbie Gamze” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İpek Erdem, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlarda boy gösterecek. Başarılı oyuncunun yeni projesi ve adresi belli oldu.Kaynak: Diğer
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem, ekranlara
Bir süredir Fransa’da oyunculuk ve sanat alanında eğitim alan İpek Erdem, bu süreçte gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu. Başarılı oyuncunun ekranlara dönüş yapacağı yeni projesi ise oldukça iddialı.
İpek Erdem, sektöre güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan “Hamal” dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Erdem, projede Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen gibi önemli isimlerle aynı sette yer alacak.
Sözcü'de yer alan habere göre, yeni dizisi için hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu, canlandıracağı karaktere uyum sağlamak amacıyla dikkat çeken bir değişikliğe de gitti. İpek Erdem, imajını tepeden tırnağa yeniledi.
Yıllardır görmeye alışık olduğumuz koyu sarı saçlarını boyatarak bambaşka bir görünüme bürünen
Erdem, yeni imajıyla görenleri şaşırttı.
Geçirdiği değişim sonrası duygularını paylaşan güzel oyuncu, yeni görünümüne alışmakta zorlandığını
belirterek, "Daha alışamadım. Bugün sokak gezerken kendimi hâlâ sarışın zannediyorum" dedi.
Uzun yıllar sonra yeniden setlere dönecek olan İpek Erdem’in son hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Hayranları ünlü oyuncunun paylaşımının altına "Hala çok güzel", "Her hali ayrı güzel" ve "Ekranlarda seni yeniden görmek harika olacak" yorumları yağdırdı.