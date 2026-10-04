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Kaynak: Haber Merkezi

Fon soruşturmasına ilişkin tartışmalar sürerken, AKP’nin önde gelen isimlerinden eski milletvekili Metin Külünk’ten dikkat çeken bir çıkış geldi.

Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fonlardan haksız ve hukuksuz gelir elde eden kişilerden kazançlarının “gönüllülük esasına göre” geri verilmesinin isteneceği yönünde bilgiler duyduklarını belirtti.

“BİZ BUNA KEPAZELİK DERİZ”

Külünk, söz konusu iddialara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Kulağımıza, bu fonlardan haksız ve hukuksuz gelir elde edenlerden kazançlarını gönüllülük esasına göre geri vermelerinin isteneceği yönünde bilgiler geliyor. Bunun doğru olduğunu milletimiz düşünmek dahi istemiyor.

Eğer durum böyleyse, biz buna kepazelik deriz. Hırsızdan, uğursuzdan elde ettiği haksız kazancı gönüllülük esaslı geri getirmesini istemek ne zamandan beri çözüm oldu?

Hatta metod olarak kapılarına lütfen takım elbiseli kravatlı heyetler gönderilsin ricacı olsunlar. ‘Efendim lütfen elde ettiğiniz haksız kazançları geri iade eder misiniz rica ediyoruz’ gibi yalvarılsın ya.

Devletin 86 milyonun hakkını hukukunu koruyacak şekilde iradesinin en sert en güçlü olması gereken vakit bu vakit değil de ne zamandır? Umarız duyduklarımız doğru değildir.”

“HAKSIZ KAZANÇLAR DERHÂL KAMU GÜCÜYLE GERİ ALINMALI”

Külünk, açıklamasının devamında haksız kazançların kamu gücü kullanılarak geri alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Haksız kazanç elde edenlerden bu kazançlar derhâl kamu gücüyle geri alınmalı; bu kirliliğin yükü, vergisini tertemiz ödeyen vatandaşların üzerine bırakılmamalıdır. Bırakılamaz.

Cumhurbaşkanımız böyle bir şeye asla izin vermez. Umarım kendisine yanlış bir reçete sunmamışlardır. Takipçisiyiz.”

KÜÇÜK YAŞAR’IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Külünk, paylaşımını Soma maden faciasında babasını kaybeden küçük Yaşar’ın gözyaşları içindeki fotoğrafıyla tamamladı.

Fonlardan haksız kazanç sağladığını belirttiği kişilere seslenen Külünk, şu ifadeyi kullandı:

“Haksız kazanç hem de bir koyup binlerce alanlar aşağıdaki fotoğraftaki çocuğun gözyaşları umarım size öğretmen olur.”