LPG fiyatlarında yaşanan artışlar, evlerde kullanılan mutfak tüplerinin fiyatlarını da yükseltti.
Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı
LPG fiyatlarındaki artış mutfak tüplerine de yansıdı. 30 Eylül'de 1.550 TL olan 12 kilogramlık tüpün fiyatı, üç gün içinde ocak söndürecek bir yükselme kaydetti.Kaynak: Haber Merkezi
12 kilogramlık tüpün fiyatı 30 Eylül'den itibaren 130 TL artış gösterdi.
30 Eylül'de 1.550 TL'den satılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı, 1 Ekim'de 1.580 TL'ye çıktı.
Fiyat, sonrasındaki yeni artışla 1.680 TL olarak belirlendi.
Böylece üç günlük süreçte tüp fiyatındaki toplam yükseliş 130 TL oldu.
Piknik tüpü de zamlardan nasibini aldı.
1 Ekim'de 350 TL olan piknik tüpü, 2 Ekim itibarıyla 375 TL'ye çıktı.
Tüp fiyatlarındaki yükselişte LPG'ye uygulanan vergi ve ürün zamları etkili oldu.
1 Ekim'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ÖTV artışı yansıtıldı.
Düzenlemeyle benzinin litre fiyatında 4 TL 15 kuruş, motorinde 3 TL 60 kuruş, LPG'de ise 1 TL 45 kuruş artış gerçekleşti.
ÖTV artışının ardından LPG fiyatlarına bir zam daha uygulandı.
Otogaz fiyatı 4 TL 63 kuruş artarken bu gelişmeyle birlikte mutfak tüplerine de ikinci zam yansımış oldu.
Sektör kaynakları, tüp fiyatlarındaki artışın hızlı gerçekleştiğine dikkat çekti.
Kaynaklar, 12 kilogramlık tüpün fiyatının yeni yılın ilk aylarında 2 bin TL seviyesine ulaşabileceği değerlendirmesinde bulundu.