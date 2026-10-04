Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı

Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı

LPG fiyatlarındaki artış mutfak tüplerine de yansıdı. 30 Eylül'de 1.550 TL olan 12 kilogramlık tüpün fiyatı, üç gün içinde ocak söndürecek bir yükselme kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 1

LPG fiyatlarında yaşanan artışlar, evlerde kullanılan mutfak tüplerinin fiyatlarını da yükseltti.

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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 2

12 kilogramlık tüpün fiyatı 30 Eylül'den itibaren 130 TL artış gösterdi.

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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 3

30 Eylül'de 1.550 TL'den satılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı, 1 Ekim'de 1.580 TL'ye çıktı.

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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 4

Fiyat, sonrasındaki yeni artışla 1.680 TL olarak belirlendi.

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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 5

Böylece üç günlük süreçte tüp fiyatındaki toplam yükseliş 130 TL oldu.

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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 6

Piknik tüpü de zamlardan nasibini aldı.

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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 7

1 Ekim'de 350 TL olan piknik tüpü, 2 Ekim itibarıyla 375 TL'ye çıktı.

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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 8

Tüp fiyatlarındaki yükselişte LPG'ye uygulanan vergi ve ürün zamları etkili oldu.

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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 9

1 Ekim'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ÖTV artışı yansıtıldı.

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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 10

Düzenlemeyle benzinin litre fiyatında 4 TL 15 kuruş, motorinde 3 TL 60 kuruş, LPG'de ise 1 TL 45 kuruş artış gerçekleşti.

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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 11

ÖTV artışının ardından LPG fiyatlarına bir zam daha uygulandı.

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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 12

Otogaz fiyatı 4 TL 63 kuruş artarken bu gelişmeyle birlikte mutfak tüplerine de ikinci zam yansımış oldu.

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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 13

Sektör kaynakları, tüp fiyatlarındaki artışın hızlı gerçekleştiğine dikkat çekti.

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Mutfak tüplerine ocak söndürecek zam: 3 günde 3’üncü kez arttı - Resim: 14

Kaynaklar, 12 kilogramlık tüpün fiyatının yeni yılın ilk aylarında 2 bin TL seviyesine ulaşabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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