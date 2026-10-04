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Kaynak: AA

Finans piyasalarının gündemini meşgul eden fon soruşturması ve piyasa likiditesine ilişkin Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) kritik bir değerlendirme geldi. TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yaşanan sürecin bankacılık bilançolarına ve sektöre olumsuz bir yansıması olmayacağını bildirdi.

Fon piyasasındaki hacmin son derece sınırlı olduğunu ve finansal istikrarı tehdit edecek bir büyüklüğe ulaşmadığını vurgulayan Çakar, sürecin bankacılık sistemine etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

"Fon konusu sınırlı bir alan, rakamsal büyüklüğü çok değil. Bankacılık sektörüne negatif yansımasını beklemiyoruz. Pazar aynı pazar. Oradan çıkan para bankacılık sektörüne gidiyor. Para sistemin içinde kaldı. O nedenle sektörün negatif etkilenmesi söz konusu değil."

FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

TBB Başkanı Alpaslan Çakar'ın açıklamalarıyla birlikte, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin mevduat ve bankacılık sistemi üzerindeki riskleri değerlendirildi. Çakar, sermayenin ve likiditenin sistem dışına kaçmadığını, finansal piyasaların kendi dinamiği içinde bankacılık sektöründe kalmaya devam ettiğini belirterek piyasalara güven mesajı verdi.