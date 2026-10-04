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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Deydinler ışıklı kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Kemal Derviş (21) yönetimindeki motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu Sokak’tan çıkan Burhan Ö. (49) yönetimindeki 16 ASJ 927 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Derviş kamyonetin kasasında kalırken, motosiklette bulunan arkadaşı Mustafa Can Ö. ise yola savrularak ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI VAR

Kemal Derviş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mustafa Can Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Burhan Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.