Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır tonajlı araçlarla kente kaçak ürün getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
ARAÇ UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULDU
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, 1 Ekim'de ilçede oluşturulan uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 1 milyon 620 bin makaron ile 30 bin paket sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.