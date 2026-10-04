Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek?

SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek?

Hükümetin Orta Vadeli Program kapsamında duyurduğu ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin detayları netleşmeye başlıyor. SGK Uzmanı Murat Bal, HaberTürk canlı yayınında yeni destek modelinin başvuru şartlarını, kimlerin avantajlı olacağını anlattı.

Kaynak: Diğer
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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 1

SGK Uzmanı Murat Bal, katıldığı canlı yayında yeni destek modelinin başvuru şartlarını, kimlerin avantajlı olacağını ve beklenen takvimi değerlendirdi. 2026 Ekim ayında pilot uygulamanın başlayacağını belirten Bal, ödeme tutarlarında asgari ücretin baz alınabileceğine ve e-Devlet üzerinden gelir testi yapılacağına dikkat çekti.

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 2

Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen uygulamanın asıl adının "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" olduğunu vurgulayan SGK Uzmanı Murat Bal, sistemin işleyişine dair önemli ipuçları verdi.

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 3

Dar gelirli aileleri desteklemeyi hedefleyen projenin takvimini paylaşan Bal, uygulamanın önümüzdeki yıl hayatımıza gireceğini belirterek şunları söyledi:

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 4

"Şu anda netleşen kriterler henüz yok. Ancak 2026 Ekim'den itibaren bir pilot uygulama başlayacak. Biz bunun 2027'nin ilk yarısında kesin olarak hayatımıza gireceğini düşünüyoruz.''

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 5

''Burada en önemli konu ailenin içinde gelirin düşük olması. Her ailenin başvuru yapabileceğini düşünmüyorum."

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 6

Sistemin mevcut sosyal yardımlarla koordineli çalışacağının altını çizen Bal, bazı dezavantajlı grupların öncelikli olacağını ifade etti:

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 7

"Mesela ailenin çocuğu var, engellisi veya yaşlısı var. Bunların hepsi o aile için avantaj haline gelecek ve diğer sosyal yardımlarla da koordine edilecek.''

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 8

''Çocuk yardımının veya engelli maaşının bu sisteme girmeye engel teşkil edeceğini düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın demografimizi korumamız gerektiğine dair pek çok açıklaması var. Bu sebeple çocukla alakalı herhangi bir kısıtlamanın burada olacağını düşünmüyorum."

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 9

BAŞVURULAR E- DEVLETTEN

Vatandaşların en çok merak ettiği başvuru yöntemi ve maaş miktarı hakkında da öngörülerini paylaşan Bal, sürecin gelir testi ile işleyeceğini aktardı:

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 10

"Bu konuda faydalanmak isteyen ailelerde e-Devlet üzerinden başvuru, gelir testi ve gelir testinin sonucunda kişi başına düşen gelir üzerinden maaşın bağlanıp bağlanmaması söz konusu olacak. ''

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 11

ÖDEMELER ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ OLABİLİR

''Ciddi bir ödeme yapılacağını düşünüyorum. Yani ben burada asgari ücretin de baz alınabileceğini düşünüyorum. Tabii ki şu anda bunlar net değil, tamamen kişisel kanaatim."

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 12

Sosyal yardımların istihdamı düşürmemesi için devletin özel bir mekanizma kuracağını belirten Bal, Cumhurbaşkanı Yardımcısının Orta Vadeli Program sunumundaki uyarılarını hatırlattı:

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 13

"Bu tür sosyal yardımların aynı zamanda kişilerin çalışmaktan imtina etmemesine de fayda vermesi lazım.

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 14

"Yani insanların bu yardımlara güvenerek çalışmaktan kaçınması doğru olmaz, o zaman tehlike çanları çalar."

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 15

"Ben burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'la birlikte bir uygulamanın olacağını düşünüyorum."

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SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek? - Resim: 16

''Bu ailelere gerek meslek kursları gerekse iş önermeyle alakalı pek çok sistemin yürürlüğe gireceğini düşünüyorum ki o insanlar da çalışma hayatından uzak durmasın."

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