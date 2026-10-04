SGK Uzmanı Murat Bal, katıldığı canlı yayında yeni destek modelinin başvuru şartlarını, kimlerin avantajlı olacağını ve beklenen takvimi değerlendirdi. 2026 Ekim ayında pilot uygulamanın başlayacağını belirten Bal, ödeme tutarlarında asgari ücretin baz alınabileceğine ve e-Devlet üzerinden gelir testi yapılacağına dikkat çekti.
SGK uzmanı Murat Bal ek maaş için tarih verdi: Kimler alabilecek?
Hükümetin Orta Vadeli Program kapsamında duyurduğu ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin detayları netleşmeye başlıyor. SGK Uzmanı Murat Bal, HaberTürk canlı yayınında yeni destek modelinin başvuru şartlarını, kimlerin avantajlı olacağını anlattı.Kaynak: Diğer
Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen uygulamanın asıl adının "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" olduğunu vurgulayan SGK Uzmanı Murat Bal, sistemin işleyişine dair önemli ipuçları verdi.
Dar gelirli aileleri desteklemeyi hedefleyen projenin takvimini paylaşan Bal, uygulamanın önümüzdeki yıl hayatımıza gireceğini belirterek şunları söyledi:
"Şu anda netleşen kriterler henüz yok. Ancak 2026 Ekim'den itibaren bir pilot uygulama başlayacak. Biz bunun 2027'nin ilk yarısında kesin olarak hayatımıza gireceğini düşünüyoruz.''
''Burada en önemli konu ailenin içinde gelirin düşük olması. Her ailenin başvuru yapabileceğini düşünmüyorum."
Sistemin mevcut sosyal yardımlarla koordineli çalışacağının altını çizen Bal, bazı dezavantajlı grupların öncelikli olacağını ifade etti:
"Mesela ailenin çocuğu var, engellisi veya yaşlısı var. Bunların hepsi o aile için avantaj haline gelecek ve diğer sosyal yardımlarla da koordine edilecek.''
''Çocuk yardımının veya engelli maaşının bu sisteme girmeye engel teşkil edeceğini düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın demografimizi korumamız gerektiğine dair pek çok açıklaması var. Bu sebeple çocukla alakalı herhangi bir kısıtlamanın burada olacağını düşünmüyorum."
BAŞVURULAR E- DEVLETTEN
Vatandaşların en çok merak ettiği başvuru yöntemi ve maaş miktarı hakkında da öngörülerini paylaşan Bal, sürecin gelir testi ile işleyeceğini aktardı:
"Bu konuda faydalanmak isteyen ailelerde e-Devlet üzerinden başvuru, gelir testi ve gelir testinin sonucunda kişi başına düşen gelir üzerinden maaşın bağlanıp bağlanmaması söz konusu olacak. ''
ÖDEMELER ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ OLABİLİR
''Ciddi bir ödeme yapılacağını düşünüyorum. Yani ben burada asgari ücretin de baz alınabileceğini düşünüyorum. Tabii ki şu anda bunlar net değil, tamamen kişisel kanaatim."
Sosyal yardımların istihdamı düşürmemesi için devletin özel bir mekanizma kuracağını belirten Bal, Cumhurbaşkanı Yardımcısının Orta Vadeli Program sunumundaki uyarılarını hatırlattı:
"Bu tür sosyal yardımların aynı zamanda kişilerin çalışmaktan imtina etmemesine de fayda vermesi lazım.
"Yani insanların bu yardımlara güvenerek çalışmaktan kaçınması doğru olmaz, o zaman tehlike çanları çalar."
"Ben burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'la birlikte bir uygulamanın olacağını düşünüyorum."
''Bu ailelere gerek meslek kursları gerekse iş önermeyle alakalı pek çok sistemin yürürlüğe gireceğini düşünüyorum ki o insanlar da çalışma hayatından uzak durmasın."