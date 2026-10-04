Kaynak: İHA

Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Gölü kıyısında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İpekyolu ilçesi sınırlarında seyir halinde olan S.Ö. yönetimindeki minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak göle uçtu.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA ARAMA KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD Van İl Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Minibüsün suya gömüldüğü kazada, araç sahibi olduğu değerlendirilen sürücü S.Ö. kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başardı.

MİNİBÜS ÇEKİCİ BÖLGEYE ÇAĞRILARAK SUDAN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri bölgede başka bir yolcunun bulunup bulunmadığına yönelik arama ve inceleme çalışması yaptı. Kendi imkanlarıyla karaya ulaşan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sulara gömülen minibüs çekici yardımıyla gölden çıkarıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.