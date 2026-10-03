Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Diyarbakır semalarında ilk kez gösteri uçuşu yaptı. Hevsel Bahçeleri ve İçkale üzerinde gerçekleştirilen gösteri büyük ilgi gördü.

Gösteriyi izlemek isteyen binlerce kişi Diyarbakır Surları ve çevresine akın etti. Yaklaşık yarım saat süren uçuşta SOLOTÜRK pilotlarının gerçekleştirdiği manevralar ilgiyle izlendi.

"HERKES NEFESİNİ TUTARAK İZLEDİ"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, gösterinin kentte ilk kez gerçekleştirildiğini belirterek, "Beraber coşkuyla, heyecanla ve gururla takip ettik. Adeta herkes nefesini tutarak bu gösteriyi yarım saat süre takip etti" dedi.

"PİLOTLARIMIZLA GURUR DUYDUK"

Zorluoğlu, etkinliğin çocuklar ve gençler için de önemli olduğunu belirterek, "Türk Hava Kuvvetlerimizle gurur duyduk, pilotlarımızla gurur duyduk. Onların hünerleriyle gerçekten çok heyecanlandık" ifadelerini kullandı.