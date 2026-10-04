Bolu'da soba yakmak isteyen kişinin yaktığı ateşin eve sıçraması sonucu yangın çıktı. Tek katlı evde maddi hasar meydana geldi.
Bolu'daki yangında bir kıvılcım yetti: Mahalle sokağa döküldü
Bolu’da bir kadın soba yakmaya çalıştığı sırada sıçrayan bir kıvılcım geceyi aydınlattı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Mahallenin sokağa döküldüğü yangına itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kaynak: İHA
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Yangın, Aktaş Mahallesi Aslan Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli genç kadın evde soba yakmak istedi.
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Yakılan ateşin eve sıçraması üzerine evde yangın çıktı. Evden yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İ
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hbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
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Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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