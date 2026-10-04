Yeniçağ Gazetesi
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Bolu'daki yangında bir kıvılcım yetti: Mahalle sokağa döküldü

Bolu’da bir kadın soba yakmaya çalıştığı sırada sıçrayan bir kıvılcım geceyi aydınlattı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Mahallenin sokağa döküldüğü yangına itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: İHA
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Bolu'daki yangında bir kıvılcım yetti: Mahalle sokağa döküldü - Resim: 1

Bolu'da soba yakmak isteyen kişinin yaktığı ateşin eve sıçraması sonucu yangın çıktı. Tek katlı evde maddi hasar meydana geldi.

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Bolu'daki yangında bir kıvılcım yetti: Mahalle sokağa döküldü - Resim: 2

Yangın, Aktaş Mahallesi Aslan Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi.

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Bolu'daki yangında bir kıvılcım yetti: Mahalle sokağa döküldü - Resim: 3

Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli genç kadın evde soba yakmak istedi.

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Bolu'daki yangında bir kıvılcım yetti: Mahalle sokağa döküldü - Resim: 4

Yakılan ateşin eve sıçraması üzerine evde yangın çıktı. Evden yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İ

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Bolu'daki yangında bir kıvılcım yetti: Mahalle sokağa döküldü - Resim: 5

hbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

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Bolu'daki yangında bir kıvılcım yetti: Mahalle sokağa döküldü - Resim: 6

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bolu'daki yangında bir kıvılcım yetti: Mahalle sokağa döküldü - Resim: 7
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Bolu'daki yangında bir kıvılcım yetti: Mahalle sokağa döküldü - Resim: 8
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