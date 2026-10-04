Kaynak: İHA

Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans maratonu büyük bir heyecanla başladı. Adayların birçoğu erken saatlerde sınav merkezlerinde hazır bulunurken, bazı adaylar ise çeşitli aksaklıklar nedeniyle kapıların kapanmasına ramak kala okullara ulaşabildi.

MERDİVENLERİ ÇIKARKEN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yenişehir ilçesindeki Orhan Asena Anadolu Lisesi'nde zamana karşı büyük bir mücadele yaşandı. Sınav saatinin yaklaşması üzerine okul bahçesinden binaya doğru koşmaya başlayan bir kız öğrenci, elindeki sınav evraklarıyla merdivenleri çıkarken aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden sınav görevlileri hızla müdahale ederek genç kızı içeri taşıdı ve sınava girmesini sağladı.

130 DAKİKALIK MARATON BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre saat 10.15’te başlayan KPSS Ön Lisans oturumunda adaylara 130 dakika süre tanındı. Sınav kuralları gereği, ilk 100 dakika ve son 15 dakika içerisinde adayların salondan çıkışına izin verilmeyecek.