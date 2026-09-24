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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında MASAK iş birliğiyle yürütülen finansal incelemelerde, fon hesaplarındaki 387,4 milyon TL nakit donduruldu. Tutuklu şüpheli Muhammed Yarız’ın 105 milyon TL varlığı ile TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL’ye el konulurken, engellenen toplam tutar 750 milyon TL’ye ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen operasyonel süreçlerde, soruşturma kapsamında tespit edilen devasa tutardaki finansal varlığa erişim engellendi.

LÜKS ARAÇLARA EL KOYULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 Milyon TL değerindeki 5 lüks araca el koyuldu. McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka araçların 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL “taşıt satış bedeli” karşılığında devredildiği tespit edildi.

MİLYONLUK ARAÇLAR 26 BİN 280 LİRAYA DEVREDİLMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, toplam piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olan 5 lüks aracın, 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL karşılığında devredildiği belirlendi. Araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulanırken, 4 araç muhafaza altına alındı; Audi Q8’in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

MASAK RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA HESAPLAR DONDURULDU

Başsavcılığın talimatıyla hareket eden ekipler ve MASAK uzmanlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği derinlemesine incelemeler sonucunda, söz konusu fon hesaplarında yer alan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar hakkında doğrudan dondurma kararı verildi.

Soruşturmanın adli boyutunda da tedbirler genişletildi. Dosya kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL'lik varlığa el konuldu. Diğer yandan, QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği tespit edilen 257 milyon TL için de el koyma tedbiri uygulandı.

TOPLAM TUTAR 750 MİLYON TL

Dondurulan ve el konulan toplam para miktarı yaklaşık 750 milyon TL seviyesine ulaştı. Başsavcılığın soruşturmayı detaylandırarak sürdürdüğü öğrenildi.