Kaynak: İHA

Organizasyon öncesinde Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş ile görüşen Tüzer, köy meydanında ekipler için yaş pasta ve bölgenin coğrafi işaretli ürünlerinden Çavuş üzümü hazırlattı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Tüzer, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak köyde iki evde yangın çıktığı yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede Yazıköy’e hareket eden itfaiye ekipleri, köy meydanına ulaştıklarında yangın yerine kutlamayla karşılaştı.

Ekipler, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş, Muhtar Deniz Tüzer ve köy sakinleri tarafından meşaleler eşliğinde karşılandı.

Bölge sanatçılarından Hasan Alp’in Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli için sözlerini yazdığı ve dijital ortamda hazırladığı "Safranbolu İtfaiyesi" isimli şarkı da kutlama sırasında çalındı.

Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan itfaiye personeli, köy sakinleriyle birlikte İtfaiyeciler Haftası’nı kutladı. Yazıköy Muhtarı Deniz Tüzer, itfaiye teşkilatının zor zamanlarda her zaman köy sakinlerinin yanında olduğunu belirterek, özel haftalarında onların yanında olmak istediklerini söyledi.

Organizasyon için Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse ve Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş ile görüştüklerini aktaran Tüzer, "Her zaman yanımızda olan itfaiye teşkilatımızın bu özel haftasında biz de onların yanında olmak istedik. İtfaiyemizin haberi olmadan ‘İki evimiz yanıyor’ diye ihbarda bulunduk. Daha önce olduğu gibi yine Hızır gibi geldiler. Her zaman kötü günümüzde yanımızda oldular, bugün ise iyi bir günde hep birlikte olmak istedik. Tüm itfaiye personelimizin İtfaiyeciler Haftası’nı şahsım ve Yazıköy halkı adına kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir sürprizle karşılaşmak bizim için çok özeldi"

Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş da Yazıköy halkının itfaiye personeli için anlamlı bir organizasyon hazırladığını belirtti.

İtfaiye ekiplerinin bölgede çok sayıda yangın ve olaya müdahale ettiğini anlatan Adabaş, "Yazıköy

Muhtarımız Deniz Tüzer ve Yazıköy halkımız çok güzel bir sürpriz hazırlamış. Ben de tüm itfaiye personelimizin haftasını kutluyorum. Yazıköy’de birçok yangına müdahale ettik, birçok operasyonda birlikte olduk. Böyle bir sürprizle karşılaşmak bizim için çok özeldi. Muhtarımız Deniz Tüzer’e ve Yazıköy halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Ataman Erdoğan ise ekip olarak böyle bir karşılamayı beklemediklerini ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Sürprizin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Erdoğan, "Böyle bir sürprizle karşılaşacağımızı hiç beklemiyorduk. Çok şaşırdık ve çok mutlu olduk. Organizasyona vesile olan Yazıköy Muhtarımız Deniz Tüzer’e, Belediye Başkan Yardımcımız Serkan Adabaş’a ve Yazıköy halkına teşekkür ediyoruz. Verilen ihbarın gerçeğini hiçbir zaman yaşamamak en büyük temennimiz.

Biz, halkımızın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" diye konuştu.

Kutlama, pasta kesilmesi ve itfaiye personeli ile köy sakinlerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.